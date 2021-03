Sillapää lossis ehk Räpina mõisas toimusid suuremad ümberehitustööd eelmise sajandi kolmekümnendatel aastatel.

"Mõisa peahoone õnneks on see olnud pidevas kasutuses. Muusikakool, mis praegu asetseb mõisahoone teisel korrusel, on olnud selle säilitamise protsessis väga oluline ja andnud sellele hoonele oma elu ja väärtuse," rääkis Räpina vallavanem Ene Liin.

Mõisa peamaja seinad annavad tunnistust eri aegadel toimunud remonttöödest.

Muinsuskaitseameti Põlvamaa nõunik Anu Lepp ütles, et pragu käib mõisas kõige huvitavam töö, seinte puhastamine nõukogudeaegsetest email- ja õlivärvidest, et jõuda algsete viimistluskihtideni. "Sealt on väga huvitav näha, kui palju välja tuleb, mida sealt välja tuleb ja millises ulatuses on seda võimalik tulevikus eksponeerida," lausus ta.

"Kuna siin on seitse-kaheksa kihti õlivärvi kunagi peale pandud, siis selle aluskihi kättesaamine on paras peavalu, see on selline käsitöö, see võtab päris palju aega," rääkis krohvija Jaanus.

Räpina mõisa peahoone saali ning kahe kõrvalruumi renoveerimistööd on ehitajal plaanis valmis saada sügiseks.