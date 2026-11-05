Egiptuse kodanik toimetas viis inimest ebaseaduslikult Eestisse

Kokkuleppemenetluse istung lükkus tänaselt 16. novembrile. Süüdistuse kohaselt toimetas mees augustis Lätist Eestisse viis Bangladeshi ja Alžeeria kodanikku, kellel puudus Eestis viibimiseks seaduslik alus. Ghanima tunnistas, et sai inimeste Eestisse toomise eest tasu.

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