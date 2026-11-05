Egiptuse kodanik toimetas viis inimest ebaseaduslikult Eestisse
Prokuratuur süüdistab Egiptuse kodanikku välismaalaste ebaseaduslikus Eesti riiki toimetamises.
Prokuratuur süüdistab 24-aastast Egiptuse kodanikku Mohamed Khaled Mahmoud Ghanimat viie välismaalase ebaseaduslikus Eesti riiki toimetamises.
Kokkuleppemenetluse istung lükkus tänaselt 16. novembrile. Süüdistuse kohaselt toimetas mees augustis Lätist Eestisse viis Bangladeshi ja Alžeeria kodanikku, kellel puudus Eestis viibimiseks seaduslik alus. Ghanima tunnistas, et sai inimeste Eestisse toomise eest tasu.
Toimetaja: Merilin Leetna
Allikas: "Aktuaalne kaamera"