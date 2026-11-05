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Prantsusmaad tabas uus ulatuslik protestilaine

Välismaa
Foto: SCANPIX/AFP/SEBASTIEN BOZON
Välismaa

Prantsusmaal toimusid neljapäeval järjekordsed üleriigilised meeleavaldused ja streigid, milles osales sadu tuhandeid inimesi. Päeva jooksul esines ka rahutusi ning võimud saatsid avaliku korra tagamiseks tänavatele ligi 70 000 politseinikku.

Sajad tuhanded protestijad tulid tänavatele, et avaldada meelt mitmesuguste neid puudutavate küsimuste üle. Meeleavaldajad väljendasid rahulolematust elukalliduse ja hariduse rahastamisega ning nimetasid aktsiooni "mustaks neljapäevaks". 

Siseministeeriumi andmetel osales keskpäevaks vähemalt 180 meeleavaldusel ligikaudu 270 000 inimest. 

"Sõnum valitsusele ja tööandjatele on selge, miski ei peata meid," ütles riigi ühe suurima ametiühingu CGT peasekretär Sophie Binet.

Ametiühingutega ühinesid õpilased ja üliõpilased, kes on juba nädalaid protestinud haridustingimuste pärast. Streigid häirisid ühistransporti mitmes suuremas linnas ning valitsuse teatel oli blokeeritud vähemalt 81 keskkooli. 

Protestijad leiavad, et valitsus peaks nende nõudmiste täitmiseks eraldama miljardeid eurosid. Valitsus on aga kimpus eelarvepuudujäägiga, laenude teenindamine muutub üha kulukamaks ning seetõttu ei saa võimud meeleavaldajate nõudmistele vastu tulla. 

Seetõttu on riigis juba mitu nädalat kestnud ulatuslikud sotsiaalsed rahutused, mille käigus on aeg-ajalt esinenud ka vägivalda ja vandaalitsemist. Ka neljapäev ei ole möödunud rahutusteta. 

Pariisi kesklinnas püstitasid meeleavaldajad barrikaadi ning Toulouse'i lähistel süüdati üks kool, mille hoones puhkenud tulekahju põhjustas ulatuslikku kahju. Ka Lyonis esines kokkupõrkeid protestijate ja politsei vahel.

Tänavatele saadeti ligi 70 000 politseinikku, kuna president Macroni valitsus soovib vältida 17. oktoobril puhkenud rahutuste kordumist. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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