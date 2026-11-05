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Rahanduskomisjoni riigieelarve arutelu jäi ära

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikogu opositsioon nurjas riigieelarve arutelu rahanduskomisjonis, soovides lisaaega muudatus-ettepanekutega tutvumiseks. Rahanduskomisjoni esimehe sõnul ei soovi opositsioon aga sisulist tööd teha.

Rahanduskomisjoni kümnest liikmest viis on koalitsioonist ja viis opositsioonist. Opositsioonipoliitikud olid neljapäeval ühiselt eelarve muudatusettepanekute arutamise vastu. Riigikogus on istungitevaba nädal ja paljud riigikogu liikmed, ka need, kes muudatusi esitasid, on Eestist ära.

Rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk (Isamaa) rääkis, et sellisel muudatusettepanekute arutelul peaks olema need inimesed kohal, kes on ettepankuid teinud. "Me tahame neid põhjendusi kuulda," nentis ta.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond) ütles, et kolleegid rahanduskomisjonist olid reisinud välismaale ja neil oli lubatud osaleda Teamsi vahendusel. "Aga selgus, et nad tööd teha ei tahtnud ja kasutasid seda võimalust ainult töökava vastu hääletamiseks," sedastas ta.

Akkermanni sõnul oli tegu opositsiooni koostööga. Sotsiaaldemokraat Riina Sikkut aga ütles, et talle tuli istungi ärajätmise ettepanek üllatusena.

Rahanduskomisjoni liige Riina Sikkut (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ütles, et kuna komisjonis on koalitsioonil ja opositsioonil võrdselt jõudu, siis neljapäeval päevakorda ei kinnitatud.

Kokku esitati riigieelarvele kokku ligi sada muudatust. Isamaa ja Keskerakond soovivad näiteks langetada toiduainete käibemaksu ja kaotada automaksu.

Kokk rääkis, et 1. jaanuarist võiks ära jääda automaks ja registreerimistasu, mis nii või teisiti tema sõnul juhtub pärast järgmisi valimisi. Komisjoni aseesimees Andrei Korobeinik (Keskerakond) sõnas, et toiduainete käibemaks tuleks langetada kaheksale protsendile ja kehtestada pangamaks.

Sotsiaaldemokraatide muudatus anda erihoolekandesse lisaraha, võib läbi minna. Nende soov on lisada 20 miljonit. Sikkut rääkis, et arvestades riigikohtu otsust ja vajadust psüühhiliste erivajadustega inimestele neid teenuseid pakkuda, leiavad sotsiaaldemokraadid, et see võiks olla muudatusettepanek ning seda võiksid toetada nii koalitsiooni kui opositsiooni saadikud.

Akkermann lisas, et see on üks nendest ettepanekutest, mis täiskogus saab loodetavasti toetuse, kuid pole kindel, kas ka selles määras, mis on küsitud.

Reedel läheb rahanduskomisjon uuele katsele korraldada erakorraline koosolek, esmaspäeval leiab aset juba korraline koosolek.

Toimetaja: Merilin Leetna

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