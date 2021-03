Navalnõi: mind piinatakse vanglas

Vangistatud Venemaa opositsioonijuht Aleksei Navalnõi ütles neljapäeval, et vangivalvurid piinavad teda ja talle ei pakuta arstiabi.

Navalnõi ütles neljapäeval oma advokaatide poolt avaldatud kirjas, et ta kannatab tõsiste seljavalude käes ja tal on raskusi kõndimisega.

Navalnõi sõnul üritavad vanglaametnikud tahtlikult tema tervist hävitada ja teda äratatakse igal õhtul kord tunnis.

"Minu jaoks on kõndimine juba keeruline. Tegemist on klassikalise närvihaiguse progresseerumisega, kuid seda ei ravita," teatas Navalnõi.

"See, mis praegu toimub, on Putini isiklik kättemaks ja see toimub otse meie silme ees," teatas Navalnõi abikaasa Julia Instagramis.

Navalnõi viidi kolmapäeval tsiviilhaiglasse, kus talle tehti MRT uuring. Navalnõi sõnul ei öelnud arstid talle ühtegi diagnoosi ja talle anti valuvaigistiks ainult ibuprofeeni.

"Me pöördusime ebaõnnestunult vanglateenistuse poole, et Navalnõile antaks ravimeid ja ta saaks omale personaalse arsti, " ütles Navalnõi advokaat Olga Mihhailova.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul Kreml ei jälgi Navalnõi olukorda.

"Vanglate ametkonnad jälgivad süüdimõistetute tervislikku seisundit, see on nende kohustus," ütles Peskov.

Venemaa vanglateenistuse hinnangul on Navalnõi tervislik seisund stabiilne ja rahuldav.

Navalnõi saadeti veebruaris kaheks ja pooleks aastaks kurikuulsasse karmi režiimiga vanglakolooniasse. Lääneriigid leiavad, et Navalnõi vangistati poliitilistel põhjustel.

Navalnõi vastu kavandatud mõrvakatse ja tema hilisem vangistamine muutsid Venemaa ja lääne suhted veelgi halvemaks. Veebruaris kehtestasid lääneriigid uued Moskva-vastased sanktsioonid.

Neljapäeval Twitteris avaldatud ühisavalduses kutsusid Balti riigid Venemaad üles, et Navalnõile antaks arstiabi.

Navalnõi meeskond teatas, et korraldab sel aastal kaasaja suurimad Kremli-vastased protestid. Korraldajate sõnul oli kolmapäeva õhtuks registreeritud juba 200 000 inimest, kes on nõus osalema protestidel.