Esmaspäeval jõuab tavapärane Pfizer/BioNTechi tarne 14 040 doosiga. AstraZenecat tuleb nädala jooksul kaks tarnet: teisipäeval 21 600 doosi ja reedel 9600 doosi. Moderna tarne 7200 doosiga jõuab Eestisse pühapäeval.

Küsimusele, kas nii need doosid kui ka möödunud nädalast jäänud doosid suudetakse nädala jooksul ära süstida, vastas sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooninõunik Eva Lehtla: "Meie eesmärk on, et kõik Eestisse jõudvad vaktsiinid - v.a need, mida on vajalik hoida teise doosi jaoks - saaksid võimalikult kiirelt vaktsineerijatele tarnitud ja ära kasutatud."

Lehtla kinnitas ERR-ile, et terviseameti laost liiguvad vaktsiinid välja sisuliselt kohe ehk saabumisele järgnevatel päevadel vastavalt tellimustele. Pikemalt hoitakse laos vaid teise doosi tegemiseks mõeldud vaktsiine, mis on samuti tervishoiuteenuse osutajate poolt täielikult broneeritud ja liiguvad laost välja siis, kui saabub süstimisaeg.

Möödunud nädala jooksul tehti 32 661 vaktsiinisüsti, mida on üle kolmandiku võrra enam kui nädal varem (+8566).

Pühapäevase seisuga on Eestis vaktsineeritud koroonaviiruse vastu vähemalt ühe vaktsiinidoosiga 101 452 inimest, neist 43 942 on saanud mõlemad doosid. Kokku on seega tehtud 145 394 vaktsiinisüsti.