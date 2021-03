Kuna haigekassal puudub ligipääs maksu- ja tolliameti (MTA) töötajate registrile, pole olnud võimalik teha täielikult ka ülevaadet, kui kaugele on jõutud eesliinitöötajate vaktsineerimisega. Andmekaitse inspektsioon on seisukohal, et kehtiv seadus sellist ligipääsu haigekassale ette ei näegi. Nüüd on aga valitsus arutamas seaduse muutmist.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles esmaspäevasel riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et ülevaate koostamine on väga mahukas töö ning sisuliselt tuleb seda teha käsitsi.

Ehk teisisõnu, et saada ülevaadet, kes mis ametialal töötab, kõrvutavad haigekassa töötajad ühest infosüsteemist saadud andmeid mitme muu registri omadega. Nad vaatavad näiteks enda kindlustatute registrit, tervishoiutöötajate registrit, aga sisuliselt ka paberil nimekirju, mille on neile edastanud eesliiniasutused ise.

Kui esmapilgul tundub, et see on riigi IT-arendustes tegemata jäänud töö, siis haigekassa õigusosakonna juhataja Ergo Pallo selgitas ERR-ile, et olukord oleks lahendatav, kui haigekassal oleks ligipääs MTA hallatavale töötajate registrile.

"Andmekaitse inspektsioon leidis, et maksukorralduse seadus hetkel takistab Eesti haigekassale töötamise andmeid edastamast. See segab meil statistika koostamist vaktsineerimiste kohta ametite ja teenuseosutajate lõikes," sõnas Pallo.

Probleemi iva ongi see, et töötajate registrist saaks andmed automaatselt koondada, ent andmekaitse inspektsioon ütleb, et kehtiv seadus ei näe ette, et haigekassa võiks töötajate registrit sellise statistika jaoks kasutada.

Pallo selgitas, et ligipääsu puudumine takistab riigil ülevaate saamist sellest, kes on vaktsiini saanud ja kas see vastab plaanile.

"Meie nägime siin, et seadust on võimalik tõlgendada selliselt, et see õigus on meil olemas. Haigekassal on ülesanne seadusest tulenevalt tervishoiuteenuseid korraldada ja sellise statistika koostamine võiks olla üks osa tervishoiuteenuste korraldamisest," lisas ta.

Et asi selge oleks, tuleb muuta seadust. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles ERR-ile, et valitsus on asja arutamas.

"Me oleme esitanud omalt poolt muudatusettepanekud seadustesse, valitsusele. Arutasime neid tegelikult sel nädalal ja jätkame debatti järgmisel. Et kindlasti pean õigeks teha teatud korrektuure seadusandluses, mis võimaldaksid andmebaase operatiivsemalt omavahel kõrvutada, võrrelda," sõnas minister.

Kiik loodab, et seadusemuudatused suudetakse vastu võtta enne suve.