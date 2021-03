Microsoft Exchange langes ülemaailmse küberrünnaku ohvriks ja selle tulemusena on ohustatud ka Euroopa pangandusjärelevalve (EBA) e-posti serverid.

Euroopa Liidu asutuse teatel võidi selle serveritest pääseda juurde isikuandmetele. Kahju hindamise käigus ühendati võrgust lahti kogu Euroopa pangandusjärelevalve e-posti süsteem, teatas BBC.

"EBA töötab selle nimel, et tuvastada, millistele andmetele on ligi pääsetud, kui seda üldse on tehtud," teatas EBA.

Microsoft Exchange'i servereid kasutavad suuremad ettevõtted ja valitsused. Microsoft Exchange'i teenust kasutatakse e-posti haldamiseks.

Microsoft selgitas, et küberründajad kasutasid ära Microsofti Exchange'i e-posti süsteemi haavatavust, mõnikord kasutati ka varastatud paroole. Ründajate eesmärk oli näida inimestena, kellel peakski olema süsteemile juurdepääs. Seejärel said ründajad võtta e-posti serveri juhtimise üle ning varastada võrgust andmeid.

USA ametnikud hoiatasid nädalavahetusel, et rünnak on endiselt "aktiivne oht".

"Kõik neid servereid haldavad ettevõtted ja valitsused peavad nende parandamiseks kohe tegutsema," ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.

Microsoft leiab, et küberrünnaku taga on Hiina toetatud Hafniumi organisatsioon. Peking ise eitab rünnakuga igasugust seotust.

Microsofti julgeolekuametnike sõnul on Hafnium suunatud peamiselt USA organisatsioonide vastu.

"Hafnium varastab teavet sellistelt organisatsioonidelt nagu advokaadibürood, kõrgkoolid, kaitsetööstuse ettevõtted ja poliitilised mõttekojad," teatas Microsoft.