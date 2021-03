Soome kaitsepolitsei teatas neljapäeval, et luureandmete kohaselt oli tegemist Hiina APT31 operatsiooniga. APT31 operatsioonid on seotud Hiina küberoperatsioonidega.

Küberrünnak ohustas parlamendi e-posti kontode turvalisust. Osad rünnatud e-posti kontod kuulusid Soome parlamendiliikmetele.

Soome parlamendi spiiker Anu Vehviläinen ütles neljapäeval, et peab küberrünnakut tõsiseks.

"Selline tegevus on alati rünnak meie demokraatia ja Soome ühiskonna vastu," ütles Vehviläinen.

"Eeluurimise käigus uuritakse, kes oli APT31 operatsiooni operaator. Eeluurimine uurib muu hulgas teo motiivi. Üks teooriaid on see, et mõni välisriik proovis saada Soome kohta informatsiooni," ütles keskkriminaalpolitsei ametnik Tero Muurman.

Küberrünnak avastati Soome parlamendi sisemise tehnilise kontrolli käigus.