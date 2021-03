Ettekande teevad tervise- ja tööminister Tanel Kiik, haigekassa esindaja Maivi Parv, terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ning perearstide seltsi juhatuse liige Elle-Mall Sadrak.

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka (Keskerakond) ütles, et praeguses olukorras on oluline anda inimestele selge info, millal ja kus ning millise vaktsiiniga on neil võimalus lasta end vaktsineerida.

Eestis on praegusek kaitsepoogitud rohkem kui 100 000 inimest. Esmaspäevahommikuse seisuga on Eestis manustatud 146 392 vaktsiinidoosi, mils annab Euroopa Liidus 5. koha. Märtsis suurenevad nii Eestisse jõudvad vaktsiinitarned kui ka perearstikeskuste saadavad vaktsiinikogused.

Komisjoni esimees märkis, et tänasel vaktsineerimise korraldamise arutelul osalejate ring on võimalikult laia spektriga, et katta kõik võimalikud küsimused, mis riigikogu liikmetel on COVID-19 vaktsineerimise probleemide kohta tekkinud.