Pealinna kiirabi on juba päevi äganud suure töökoormuse all, alates teisipäevast andis terviseamet neile loa kärpida brigaadide koosseisu ning lubada tööle ka väiksema väljaõppega inimesi.

Tallinna kiirabi juht Raul Adlas ütles, et kiirabi väljakutsete arv Tallinnas kasvab väga kiiresti iga päev ja on ületanud igapäevase võimekuse piiri. "Näiteks üleeile oli 70 COVID-i patsienti, eile juba üle saja," nentis Adlas.

Pärast koroonapositiivse patsiendi transporti vajab kiirabiauto põhjalikku puhastamist, seetõttu venib ühe väljakutse töötsükkel väga pikaks. Kuna pealinna haiged enam Tallinna haiglatesse ei mahu, viiakse neid mujale ja näiteks ühe haige viimiseks Pärnusse kulub koos auto puhastamisega neli tundi.

"Meil ei ole kusagilt võtta nii palju inimesi, autosid, kui meil mingis hädaolukorras vaja võib minna. See otsus on vastu võetud ja see annab võimaluse kiirabil tööd korraldada teisel moel," lausus kriisistaabi juht Urmas Sule.

Sule märkis, et selle otsusega antakse kiirabiteenuse osutajale võimaluse komplekteerida teistsuguseid brigaade ja vähendatud koosseisuga brigaade.

PERH-i kiirabi juht Lilian Lääts ütles, et esialgu proovitakse nii, et kaheliikmelises brigaadis on brigaadijuht ja autojuht-kiirabitehnik või erakorralise meditsiini tehnik. "Aga kui asi peaks väga hulluks minema, siis on antud luba panna välja ilma brigaadijuhita brigaade. Loomulikult nad ei tee siis meditsiinilisi otsuseid, aga transpordivad inimese punktist A punkti B," lausus Lääts.

Adlase sõnul on epideemia ajal kiirabil arvukalt väljakutseid patsientide transportimiseks ja sel juhul saab haige saatjana kasutada ka nooremate kursuste meditsiinitudengeid või kaitseväe parameedikuid. Tallinna kiirabi on juba pidanud kaitseväega läbirääkimisi, kuid praegu veel oma personali jätkub.

"Enamus tudengeid, kes vähegi on huvitatud, on juba tööl või olid juba enne koroonakriisi tööl. Aga kaitseväe parameedikuid kindlasti oleks võtta ja ka politseisüsteemis on meil parameediku haridusega inimesi. Oleme valmis neid võtma, kui asi peaks väga kriitilseks minema," lausus Lilian Lääts.

Kui surve meditsiinisüsteemile kasvab ja ohutaset tõstetakse, siis Adlase sõnul saab kiirabi õiguse sõita välja vaid nendel puhkudel, kui inimese elu on ohus. Teistele väljakutsetele jäetakse reageerimata.