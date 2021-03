Eesti peatas uurimise ajaks ühe vaktsiinipartii kasutamise

Austria võimud teatasid pühapäeval, et on peatanud ühe AstraZeneca vaktsiinipartii kasutamise ettevaatusabinõuna, kuni uuritakse ühe inimese surma ja teise haigestumist pärast vaktsiinisüsti.

Üks 49-aastane naine suri vere hüübimise probleemide tõttu, ühel 35-aastasel naisel tekkis kopsuemboolia, kuid tema on paranemas, kirjutas Reuters esmaspäeval. "Praegu puuduvad tõendid (juhtumite - toim) seotusest vaktsiiniga," edastas Austria terviseamet.

"Selliseid asju juhtub, et mingisugune vaktsiinipartii kasutamine peatatakse lihtsalt selleks, et uurimine võtab aega. See ei ole midagi erakordset," selgitas terviseameti juhi asetäitja Mari-Anne Härma "Terevisioonis"

"Kuna kohe ei saagi öelda, kas näiteks Austria juhtumi puhul kopsuemboolia on seotud vaktsiiniga või muu ravimeetodiga, siis kuna uurimine käib, võetakse vastu otsus, et kõiki vaktsineerituid teavitatakse ja partii pannakse seisma."

Ravimiametist jõudis terviseametisse info, et üks konkreetne partii tuleb seisma panna, 8. märtsil. Seepeale helistati kohe läbi kõik vaktsineerijad üle Eesti.

"Kogusime kokku informatsiooni, kui paljudel oli jäänud veel seda vaktsiini alles. Enamik oli selle küll ära vaktsineerinud, kuna tempo on väga kiireks läinud. Aga kuni uurimine käib, selle konkreetse partii vaktsiinid seisavad ja ootavad otsust, kas neid võib edasi kasutada või tuleb kõrvale panna," rääkis Härma.

Eelmisel nädalal surnud 31-aastase eelnevalt vaktsineeritud mehe juhtumi ekspertiis ravimiametis veel käib. "Me teame seda, et see juhtum ei olnud seotud selle Austria partii süstimisega. Seda seost siin kindlasti tõmmata ei saa," rõhutas Härma, lisades, et uurimist toimetav ravimiamet annab juurdluse lõppedes ka tulemustest teada.