"Praegu teadaolevad andmed osutavad, et tromboemboolia esinemissagedus vaktsineeritud inimeste seas ei ole kõrgem kui üldpopulatsioonis," teatas ravimiamet.

Norra, Taani ja Island peatasid neljapäeval ettevaatusabinõuna AstraZeneca koroonaviiruse vaktsiini kasutamise, kuna tunti muret vereklombijuhtumite pärast vaktsineeritute seas.

Otsuses rõhutati, et see on ettevaatusabinõu ja "ei ole kindlaks tehtud, et vaktsiini ja vereklompide vahel on seos".

EMA teatel on 9. märtsi seisuga Euroopa Majandusalal üle kolme miljoni vaktsineeritu seas olnud 22 vereklombi juhtumit.

Austria võimud peatasid eelmisel nädalal ettevaatusabinõuna ühe partii AstraZeneca vaktsiini kasutamise pärast seda kui üks 49-aastane meditsiiniõde suri vere hüübimishäire tagajärjel.

Miljonist doosist koosneva partii kasutamise peatasid ka Eesti, Läti, Leedu ja Luksemburg.

EMA teatas kolmapäeval, et esialgsete uurimistulemuste kohaselt polnud vaktsiinipartii meditsiiniõe surmaga seotud.