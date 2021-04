Eestile paistab sobivat EL-i migrantide tagasisaatmise algatus

Strateegia migrantide vabatahtliku tagasipöördumise ja päritoluriiki taasintegreerimise soodustamiseks on osa Euroopa Liidu tagasisaatmissüsteemist, mille loomine on uue rände- ja varjupaigaleppe olulisim eesmärk, teatas Komisjoni pressiteenistus. Strateegia sisaldab praktilisi meetmeid vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva õigus- ja tegevusraamistiku tugevdamiseks, tagasipöördumise ja taasintegreerimise programmide parandamiseks, paremate seoste loomiseks arengualgatustega ning koostöö tihendamiseks partnerriikidega.

Siseministeeriumi kõrge esindaja sõnul tegeleb strateegi teemadega, millest Eesti on juba aastaid rääkinud.

"Euroopa Komisjoni uues vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegias on välja toodud meetmed vabatahtliku tagasipöördumise soodustamiseks. Eesti on aastaid rääkinud, et tagasisaatmist ja tagasipöördumist peab toetama ja soodustama," ütles siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar kolmapäeval ERR-ile.

"Samuti on parem koordinatsioon Euroopa Liidu tasandil tagasisaatmiste korraldamiseks väga oluline. Ka Frontexi suuremat rolli tagasisaatmiste toetamisel ja koordinaatori ametikoha loomist on siseministeerium varem toetanud," lisas Kommusaar. "Positiivne on ka see, et Komisjon näeb jätkuvalt ette piisavalt finantsvahendeid vabatahtliku tagasipöördumise programmideks. Ekspertarutelud eile avaldatud vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegia üle alles algavad," märkis asekantsler.

Siseministeeriumi esindaja rõhutas ka, et tegemist ei ole seadusandliku algatusega, vaid Euroopa Komisjoni tegevusplaaniga.

Väljaanne EUobserver.com kirjutas kolmapäeval, et kõigest kolmandik 2019. aastal Euroopa Liitu saabunud poolest miljonist inimestest, kellel ei ole õigust EL-i jääda, pöörduvad oma päritoluriiki tagasi ja neist vähem kui 30 protsenti teeb seda vabatahtlikult.

"Vabatahtlik tagasipöördumine on alati parem valik – see on inimesekeskne, tulemuslikum ja odavam. Esimene vabatahtlikku tagasipöördumist ja taasintegreerimist käsitlev strateegia aitab nii EL-ist kui ka kolmandatest riikidest tagasipöördujatel oma võimalusi koduriigis paremini ära kasutada, soodustab kogukonna arengut ja loob usaldust meie rändesüsteemi vastu, et muuta see tulemuslikumaks," ütles Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson pressiteate vahendusel.

Komisjoni euroopaliku eluviisi edendamise volinik, asepresident Margaritis Schinas rõhutas väljaandele EUobserver.com, et ilma märkimisväärse tagasisaatmisprotseduuri käivitamiseta ei ole võimalik ka Europa ühine rände- ja asüülipoliitika.

EUobserveri andmeil kaalutakse EL-is võimalusi, et kolmandate riikidega, kellel on Euroopa Liiduga viisavabadus, kuid kes keelduvad sõlmimast migrantide tagasivõtulepinguid, võidakse viisavabadus tühistada. Väidetavalt peab Johansson parajasti mitmete riikidega sel teemal läbirääkimisi.

Komisjoni selgituste kohaselt kasutatakse praegusi vabatahtliku tagasipöördumise programme vähe, kuna varjupaiga- ja rändemenetluste vahel on lüngad, isikute põgenemist on keeruline takistada, ressursse nendega tegelemiseks napib, andmeid on vähe ning haldussuutlikkus on liiga killustatud ja piiratud selleks, et tagasisaatmisotsuste rakendamise järel tagasipöördujaid toetada.

Strateegia kohaselt saab EL-i piirikaitseagentuur Frontex tugevamad volitused, et toetada liikmesriike tagsisaatmisprotsessi kõigis etappides, sealhulgas tagasipöördumiseelse nõustamise, saabumisjärgse toetuse ja taasintegreerimisabi tulemuslikkuse jälgimise valdkonnas. Täiendavat tehnilist tuge liikmesriikidele pakuvad tagasisaatmiskoordinaator ja tagasisaatmisvõrgustik, teatas Komisjon.

Schinase sõnul muutub Frontex nüüd Euroopa Liidu tagasipöördumisagentuuriks, vahendas EUobserver.

Komisjoni pressiteate kohaselt pakutakse strateegias tagasipöördujatele suuremat toetust taasintegreerumiseks koduriigis, ühtlustatakse tagasisaatmist toetavate teenuseosutajate tööstandardeid ning pakutakse väljaõpet partnerriikide töötajatele. EL jätkab ka abi andmist muudesse riikidesse lõksu jäänud rändajate vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise korraldamiseks.