Koroona kiirtestide kodus kasutamise eest tootja praegu ei vastuta

Viimasel nädalal palju tähelepanu äratanud koroonaviiruse kiirtestid on Eestis müügil juba eelmisest aastast, ent praegu on nad lubatud vaid profikasutusse ning kui inimene ise seda kodus pruugib, siis tootja õnnetusjuhtumite ja vigade eest ei vastuta.

Koroonaviiruse kiirteste vahendava ettevõtte, osaühingu Selfdiagnostics juht rääkis teisipäeval ERR-ile, et loodab juba lähiajal saada terviseametilt kodus kasutatavate kiirtestide müügiloa. Terviseamet palus ettevõttelt täiendavaid dokumente, sest testid on mõeldud profesionaalseks kasutamiseks. Ettevõte taotleb nüüd erandit, et need ka kodukasutusse anda.

Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja Tagne Ratassepp ütles ERR-ile, et on tekkinud valearusaam, nagu koroonaviiruse tuvastamiseks kiirteste müügil poleks.

"Testid on vabamüügis olnud juba märtsist-aprillist," sõnas Ratassepp. Algselt tulid antikehatestid, mis tuvastasid selle, kas on antikehad tekkinud või mitte, alates seitsmendast päevast pärast haigussümptomite tekkimist. Nüüd on kättesaadavad antigeenitestid, mis peaksid tuvastama haigussümptomid esimesest kuni viienda päevani, selgitas Ratassepp.

"Terviseamet ei anna müügilube ega midagi sellist. See on tootja otsustada ja tootja vastutus. Kui need vastavad nõuetele, siis toob ta need turule. Meie saame siis, kui tekivad mingid põhjendatud kahtlused, keelata nende turustamise. Aga me ei ole ka seda teinud."

Osaühing Selfdiagnostics andis terviseametisse taotluse, et testid lubataks erandkorras tavakasutuseks müüki selle ajani, kui ta saab oma dokumendid korda. Paraku testi vale kasutamise korral tootja sel juhul tagajärgede eest ei vastuta, ütles Ratasepp.

Enne toote müükipaiskamist teeb tootja riskianalüüsi ja annab sellele kliinilise hinnangu, mille alusel ta koostab kasutusjuhendi.

Ratasepp selgitas, et kui tootja on juhendi koostanud eeldusel, et selle kasutaja on meditsiinitöötaja, meditsiiniharidusega inimene, aga nüüd kasutab seda testi tavainimene, siis tootja enam ei vastuta, sest ta ei ole teinud riskihinnangut selle kohta, mis siis saab, kui tavakasutaja seda toodet valesti kasutab.

"Kasutusjuhendis ei ole neid hoiatusi, kuidas on võimalik tuvastada, et see on valenegatiivne tulemus või valepositiivne tulemus. Mis siis teha, kui see vatitups või tikk, mis seal kaasas on, katki läheb? Või kui sügavale pista see ninna? Need hoiatused on sealt puudu, sest tootja ei ole mõelnud, et see kasutaja on tavakasutaja," selgitas terviseameti osakonnajuhataja.

"Meie tahame, et see, kes seda testi müüb, ütleb ostjale, et see on ainult profikasutajale, et ostja teab, millega ta riskib."

Kui kiirtestid jõuavad müüki ka tavakasutajale mõelduna, siis piirhinda ega müügilimiiti meditsiiniseadmetel ei ole, nagu juhtus eelmisel kevadel maskidega. Kui müüja ise leiab, et tal on tarvis müüki piirata, siis seda võib ta teha. Peale Selfdiagosticksi on terviseametisse pöördunud veel paar ettevõtet.

Terviseamet on saatnud neile vastused, mis dokumendid on puudu ja see oleneb nüüd turustajatest, kui ruttu nad puuduolevad dokumendid saavad hangitud.