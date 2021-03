Neljapäeval Tallinna volikogusse kinnitamiseks jõudva detailplaneeringu järgi rekonstrueeritakse ja säilitatakse paljud Volta tehase ajaloolised hooned, lisaks ehitatakse alale uued korterelamud ja ärihooned.

Planeeringus on kvartali äärealadele tänavate äärde paigutatud rohkem äri- ja kaubandushooneid ning keskele elukeskkond koos korterelamute ja avaliku pargialaga. Eraldi rajatakse koertepark. Parklad on viidud maa alla, parkimiskohti on kvartalisse kokku plaanitud 1405.

Alale peaks Volta kvartali ja lähiümbruskonna elanikele kerkima uus kaubanduskeskus. Kvartalisse rajatakse ka pargid, mängu- ja spordiväljakud ning lastehoid ja eralasteaed.

Kõrgeimad elu- ja büroohooned saavad olema 14-korruselised, maksimaalseks kõrguseks on lubatud 45 meetrit. Selliseid saab olema kaks, üks on ärihoone ning teine kortermaja, kus alumistel korrustel on äripinnad. Kokku kavandatakse Volta kvartalisse uut 674 korterit.

Suure kvartali peale säilitatakse, ehitatakse või rekonstrueeritakse 42 hoonet. Piirkonnas on juba varem valminud Tööstuse tänava ääres asuvad Volta ja 47B loftid.

Kvartal ehitatakse välja viies etapis. Alustatakse Tööstuse tänava äärsest alast, jätkatakse kvartalisisese elamute ja tänava järk-järgulise ehitamisega liikudes kvartali seest Volta tänava poole, samal ajal hakatakse sisetänava äärseid hooneid rekonstrueerima ja tänavat välja ehitama.

Kolmandas etapis rajatakse kõik ülejäänud sisetänavad, spordiväljak, avalikud pargid, ehitatakse raudteeäärsed hooned ja rekonstrueeritakse avaliku ärifunktsiooniga (näiteks muuseum) hooned. Viiendas etapis ehitatakse pargiäärne kuni 6-korruseline hoone, rekonstrueeritakse Volta tehase administratiivhoone ja lõpetatakse keskse pargi rajamine. Lasteaed ehitatakse valmis hiljemalt siis, kui 90 protsenti kortereid on valmis.

Kvartal peaks valmima 2024. aastal. Selle naabruses asuvad näiteks Noblessneri ja Krulli vartal.

2007. aastal läbiviidud ideekonkursi võitis Soome arhitektuuribüroo AW². Kvartali arendajaks on Endover.

Detailplaneeringu kinnitab neljapäevasel istungil Tallinna volikogu. Detailplaneeringu koostamise algatas Tallinna linnavalitsus 2014 aprillis.

Kvartalile nime andnud Volta tehas, mis sai nime omakorda Itaalia füüsikult-keemikult Alessandro Voltalt, alustas tööd 1900. aastal. Esimese ja teise maailmasõja vahel asusid lisaks Volta tehasele kvartalis parfümeeriatehas, šokolaadivabrik Kawe ja tenniseväljakud. Teise maailmasõja ajal tehas natsionaliseeriti ning rekonstrueeriti 1947. aastal. 1980ndatel jõudis tehase töötajate arv üle 2700. 1990ndatel tehas erastati.