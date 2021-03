Pühas jões supleb kohalike võimude hinnangul kuni kaks miljonit inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegemist on Indias laiemalt peetava Kumbh Mela usupidustusega, mis on kantud ka UNESCO maailmapärandisse.

Sel aastal nõutakse pidustustel osalejatelt maskikandmist ja2+2 reegli täitmist, kuid sellest kinnipidamine ei ole lihtne.

"Me ei karda pandeemiat. Siin pole midagi karta. Ülim tõde on see, et ema Ganges, India ema, peseb kõik üleliigse maha. Ema Gangese veega pestakse maha ka koroonaviirus," ütles usupidustustel osalev Santosh Patidar.