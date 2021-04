India pealinnas Delhis kehtestatakse karmid koroonapiirangud

"Kui me praegu Delhit lukku ei pane, siis on ees ootamas veel suurem katastroof. Alates täna õhtust kuni järgmise esmaspäevani on linn suletud," ütles Delhi peaminister Arvind Kejriwal.

India teatas esmaspäeval, et viimasel ööpäeval registreeriti rekordilised 273 810 uut nakatunut. Infektsioonide koguarv on Indias üle 15 miljoni. Viiruse tõttu on surnud 178 769 inimest.

"Hoolimata viiruse kasvavast levikust, kogunevad inimesed endiselt usufestivalidele. Samuti toimuvad riigis suured valimiskampaania koosolekud," teatas Deutsche Welle.

Indias on vähemalt ühe koroonavaktsiini süsti saanud 123,9 miljonit inimest. Riigis elab rohkem kui 1,3 miljardit inimest.

Indias on heakskiidetud kolm koroonavaktsiini. Riigis on välja toodetud oma koroonavaktsiin-Covaxin. Samuti kasutatakse AstraZeneca vaktsiini ja Venemaal toodetud Sputnik V-d.

Koroonaviiruse epideemia levik kahjustab ka India majandust.

"India rahaühik ruupia on dollari suhtes langenud viimase kuuga kolm protsenti. Rahvusvahelised investorid kardavad, et koroonaviiruse epideemia uus laine takistab majanduse kiiret taastumist," teatas Financial Times.