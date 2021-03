Hallistes asuvas hooldekodus on koroonapuhang, töötajad vaktsineerimata

Hallistes asuvas erahooldekodus Mulgi Häärber on koroonaviirusega nakatunud üle poole elanikest ja kuus töötajat, mistõttu hooldajaid napib. Hooldekodu ükski töötaja pole ennast lasknud vaktsineerida, Viljandi haigla ja tervisemaeti pakutud abilistest on hooldekodu ära öelnud.

Halliste hooldekodu 44 elanikust on koroonaviirusega nakatunud 24, positiivse testi on andnud kuus töötajat. Nii on praegu rivis ainult kaks hooldajat, ka juhataja Merle Palk eneseisolatsiooni tõttu kaamera ette tulla ei saanud. Kuidas ohtlik viirus Mulgi Häärberisse jõudis, juhataja öelda ei oska.



"Me hoidsime kinni kõikidest reeglitest nii nagu peab, aga paraku ta tuli kuidagi," ütles Mulgi Häärberi juhataja Merle Palk.

Terviseameti Lõuna piirkonna juht Tiia Luht ütleb aga, et esmalt haigestus üks hooldaja. Tähelepanuväärne on seegi, et ükski töötaja pole seni lasknud endale kaitsesüsti teha.

"Ma ei ole iseendaga veel otsusele jõudnud, kas ma vaktsineerin või ma ei vaktsineeri. Töötajaid sundida ei saa, sest vaktsineerimine on vabatahtlik," põhjendas Merle Palk.

Halliste eakatekodu kaks raskes seisus elanikku viidi Viljandi haiglasse, kolmas on jälgimisel. Haigla koroonaosakonna valvearst Siim Rinken rääkis ajalehele Sakala, et mõlema puhul oli märgatav hooldusdefitsiit - lamatised ja vedelikupuudus.

Kui Viljandi haigla töötajad käisid Hallistes ennetustööd tegemas, ei jäänud neilegi märkamata, et hooldajaid napib.

"Viljandi haigla on alati välja öelnud selle, et me oleme valmis kõiki hooldekodusid aitama, aga tänaseks päevaks meile ei ole kindlat palvet laekunud," rääkis Viljandi haigla kvaliteediõde Elina Randma.

Terviseamet on käinud Hallistes kahel korral laustestimist tegemas ja töötajaid nõustamas, appi saadeti koguni kaks vabatahtlikku, kellest eakatekodu aga loobus.

"Pühapäeva õhtul pärast kahte päeva tööl olekut nad siisiki loobusid ja ütlesid, et nad saavad oma jõududega hakkama tänu kehvemale hooldusele," lausus Tiia Luht.

Merle Palk ütles, et hooldekodu saab praegu oma jõududega hakkama. "Kui meil läheb tõesti abi vaja, siis me ka tõesti pöördume. Me hakkame sellest praegu ise vaikselt välja tulema, meil on kõik kontrolli all," rääkis Palk.