Kes Eestis valvab ja kontrollib, et eakad oleksid hästi hoitud ning kas selliseid probleeme poleks pidanud avastama varem?

Esimene, kes peaks valvama, on ikkagi hooldekodu ja hooldekodu juhid ise, et selliseid asju ei juhtuks, et nende tegevus oleks vastavuses nõuetega, mis täna kehtivad. Aga riigi poolt on siin erinevad ametid: ravimiamet, terviseamet, sotsiaalkindlustusamet. Peamine tugi on ikkagi sotsiaalkindlustusameti poole pealt, kes väljastab ka tegevuslubasid üldhooldekodudele.

Nii et siin võib olla kellegi tegemata töö, mitte ainult hooldekodus, vaid ka järelelvalveasutuste poolt?

Meil on täna 200 üldhooldekodu asukohta, kus eakatele pakutakse teenuseid. Tegemist on väga keeruka, kompleksse teenusega, nii et väga keeruline oleks kohe hakata näpuga näitama. Esiteks, me ei tea antud näite puhul seda, mis on uurimise tulemus. Ja teistpidi, hooldekodusid on väga erineva praktikaga.

Ja mida me peame aru saama, on see, et viimased aasta otsa need 200 hooldekodu on tegutsenud äärmiselt suure surve ja pinge all ja keskendunud eelkõige koroonapandeemia vastu võitlemisele. Nii et neid töötajaid peab ka tunnustama, sest häid praktikaid on ka väga palju.

Halliste hooldekodu kogu personal on otsustanud ennast mitte vaktsineerida. Oskate seda kommenteerida?

Seda on varem kajastatud jah, et selline lugu oli. Meil on täna hooldekodudes olnud väga kõva debatt töötajatega sellest, kas nad peaksid vaktsineerima või mitte. Eks ta on läbilõige ühiskonnast tervikuna - on kõhklejaid, on ka neid, kellel on mingid veidrad teooriad, miks mitte vaktsineerida.

Aga terve meeskond?

Üldiselt peaks ütlema nii, et tulevikus ei peaks hoolekandeasutuses töötama inimesed, kes ei ole valmis ennast ja teisi kaitsma teaduspõhiste vahenditega, milleks on ka vaktsiin.

Kuidas tagada, et juhtkonna otsus ei mõjuta kuidagi klientide valikuid ja võimalusi, ja kui juhtkonnas on inimesed, kes otsustavad, et ei taha ennast vaktsineerida, et see ei laieneks töötajatele?

Iga inimene peab ikka nõusoleku ise selleks andma ja teadliku nõusoleku. Ja siin on vajalik kindlasti ka lähedaste väga selge pilk hoolekandeasutuste peale ja ka järelevalvajate, erinevate ametite tegevus, et inimesed teaksid oma õigusi ka siis, kui nad on ise abitumas seisus ja ei saa ise kohe nõuda ja minna ja saada erinevaid teenuseid.

Kas see on praegu laiem probleem meie hooldekodudes, et personal, kliendid ei soovi vaktsineerimist?

Täna ikkagi näeme seda, et enamus on teel sinnapoole, et saada vaktsineeritud, mis tegelikult on väga vajalik hoolekandeasutuste osas just pandeemia vastu võitlemisel.

Eestis on üks hooldekodu, kus vaktsineerimist alles valmistatakse ette. Milles asi?

Lähiajal see peaks muutuma, sest minu teada see hoolekandeasutus praegu kogub nõusolekuid.