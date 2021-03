Riisalo: hooldekodutöötajate vaktsineerimine peab saama kohustuslikuks

Riisalo ütles "Esimeses stuudios", et Halliste hooldekodus toimuvale ei ole õigustust. "See on see koht, kus sotsiaalkaitseministrina ja inimesena tahan silmad maha lüüa ja öelda kõigile: "Vabandust"," sõnas ta.

Riisalo tõdes, et sotsiaalkindlustusamet ja terviseamet on olnud juba veebruari keskpaigast alates Halliste hooldekoduga ühenduses, kuid hooldekodu juht on kõik abipakkumised tagasi lükanud. "Seal kohapeal käis ka korduvalt infektsioonivolinik, keda sotsiaalkindlustusmet sinna vahendas, kes nägi ja fikseeris reaalse olukorra, kuid abi vastu ei võetud," lisas minister.

Riisalo tõdes ka, et kuigi juba mõni aasta annab sotsiaalkindlustusamet hooldekodudele välja tegevuslubasid, siis järelevalvet tehakse üldjuhul siis, kui selleks tekib mingisugune signaal.

"Sel juhul tekkis signaal mitu korda ja lähedalt ka vaatama mindi. Tavaolukorras on järelevalve suunav, nõustav ja juhendav selleks, et teenuse kvaliteeti tõsta. Antud juhul me teenuse kvaliteedist muidugi rääkida ei saa. Siin on lati alt ikkagi väga oluliselt läbi joostud," rääkis ta

Riisalo ütles, et on tulenevalt seadustest on võimalik teha hooldekodule ettekirjutusi ja anda aega nende kõrvaldamiseks. Kui seda teatud aja jooksul ei tehta, siis saab ka tegevusluba peatada. Minister loodab, et Halliste hooldekodu kõrvaldab puudujäägid menetluse käigus.

Halliste hooldekodus on Riisalo sõnul rikutud sotsiaalhoolekande head tava ning juhid, kes niisugust asja lubavad ja end ei vaktsineeri, ei tohiks tema hinnangul hooldekodus töötada.

"Kui räägime sellest, mida üldse tähendab sotsiaalhoolekanne ja sotsiaaltöö, siis siin on rikutud kõiki hea tava ja eetika reegleid ja professionaalsest sotsiaaltööst selliste suhtumiste puhul juttu ei ole," sõnas ta.

"Tulles selle juurde, et asutuse juht keeldus vaktsineerimisest, siis see on küll lubamatu. Olukorras, kus teame, et pandeemia ja haigus kõige rohkem halvab eakamat sihtrühma ja ka haiguse põdemine on neil kõige keerulisem, siis see on lubamatu," ütles minister.

Riisalo hinnangul peaks olema hooldekodutöötajate vaktsineerimine kohustuslik.

"Keset kriisi on muutusi üsna keeruline ellu kutsuda, aga kindlasti, kui oleme selle kriisi jõudnud lahendada, tuleb vaadata otsa ka seadusandlusele ja need reeglid, mille alusel antakse tegevusluba, või ka pädevused, millal inimene tohib töötada vahetult klientidega, peavad muutuma. Sellise ohtliku nakkushaiguse puhul vaktsineerimine peab saama kohustuslikuks töötajatele," rääkis ta.

"Jah, me ei saa teha seda kohustuslikuks klientidele ja siin on ka lähedaste roll väga oluline, et kliente teavitada ja nendega rahulikult vestelda, aga suures pildis peab see muutuma tulevikus kohustuslikuks," lisas ta.

Taust

Viljandi kiirabi leidis eelmise nädala neljapäeval koroonavaktsiinist keeldumise tõttu kurikuulsaks saanud Halliste Häärberi nime kandvast hooldekodust kolm klienti, kes olid üliraskes seisus ja on nüüdseks surnud. Üht patsienti kolmest kiirabi enam haiglasse toimetada ei jõudnud ning ta suri sealsamas erahooldekodus. Lahkunu oli pandud oma voodisse ning selleks, et ta sealt välja ei pääseks ega kukuks, oli voodi ette lükatud diivan. Teise patsiendi madrats oli tõmmatud põrandale ja hoolealune sellele lamama pandud. Haigele oli jäetud klaas veega aknalauale, kuid sinna ei oleks ta ulatunud.

Viljandi haigla arstid fikseerisid nende juurde jõudnud patsientidel tervisekahjustusi, mis olid tekkinud sellest, et inimesed olid olnud pika aja jooksul nõuetekohaselt hooldamata. Näiteks tuvastati haiglasse jõudnutel lamatised ja vedelikupuudus.

Haigla tegi reedel juhtunu kohta politseisse avalduse, sest nägi suurt ohtu Mulgi Häärberis viibivate elanike tervislikule seisundile ja võimalikule inimõiguste rikkumisele. Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb vabaduse võtmist seadusliku aluseta. Politseile tehtud kuriteokaebuses seisab, et 4. märtsil tuvastas eakatekodu kontrollinud meditsiinitöötaja, et selle koridoride vaheuksed ja klientide tubade uksed on lukustatud nii, et kliendil polnud võimalik neid ise avada ja soovi või hädavajaduse korral toast lahkuda. Sellega oli võetud eakatekodus viibivate klientide vabadus seadusliku aluseta.