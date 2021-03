Biden: USA lõpetab maist vaktsiinijagamise piirangud

USA president Joe Biden tegi neljapäeval esmakordse telepöördumise, milles rääkis koroonaviiruse pandeemiast, lubades muu hulgas, et maist lõpevad vaktsiinijagamise piirangud ehk kõik täiskasvanud ameeriklased saavad end soovi korral vaktsineerida.

"Me oleme käinud pika, raske ja kannatusterohke tee, kuid lootuseks on tõelist põhjust. Inimesed, ma luban teile. Tunneli lõpus on valgus," rääkis Biden.

Asjatundjate hinnangul ei tähendada see, et kõik saavad tähtajal kohe vaktsiinisüsti, kuid vaktsineerimise kuupäeva peaks olema võimalus kõigil kokku leppida.

Bideni sõnul on administratsiooni eesmärgiks ühtlasi lubada ameeriklastel koguneda juuli alguses koos perede ja sõpradega tähistamaks riigi iseseisvuspäeva, kuid siiski väiksemate koosviibimiste näol. Selleks tuleb ameeriklastel aga käituda vastutustundlikult ja jälgida tervishoiuametnike ettekirjutusi ja kehtestatud piiranguid. See avaldus valmistas paljudele pettumust, kuna loodeti laiemat piirangute lõdvendamise sõnumit.

Paljud osariigid on siiski juba tükk aega tagasi erinevaid piiranguid iseseisvalt kaotanud.

President kutsus kõnes ameeriklasi ühtlasi korduvalt üles laskma ennast vaktsineerida.

"See ei ole aeg ennast lõdvemaks lasta. Meil on vaja, et kõik ameeriklased kannaksid maske ja laseksid ennast vaktsineerida" toonitas Biden.

"Ajalugu mäletab, et olime silmitsi selle riigi ajaloo ühe kõige karmima ja pimedama perioodiga ning saime sellest üle," kinnitas riigipea.