Esimest korda konkreetselt lõunapiiril ägenevat immigratsioonikriisi kommenteerinud USA president Joe Biden ütles telesaates, et sisserändajad ei tohiks praegu riiki saabuda.

Teisipäeval avaldatud intervjuukatkendis ABC Newsile küsib saatejuht George Stephanopoulus, kas Bideni administratsioon tegi vea, et ei ennetanud sisserände kasvu USA lõunapiiril.

"Siin on kokkulepe: me saadame inimesi tagasi," vastas Biden.

"Kas peate üsna selgelt ütlema: ära tule?" küsis Stephanopoulus.

"Jah, ma võin öelda üsna selgelt: ära tule. Ärge lahkuge oma linnadest või küladest," vastas Biden.

Kriitikud on Bidenit süüdistanud, et ta julgustas presidendikampaania ajal sisserändajaid tulema USA-sse.

Tuhanded sisserändajad on viimastel kuudel saabunud USA lõunapiirile. Nende seas on ka palju lapsi, kes on paigutatud erinevatesse varjupaikadesse. Valge Maja teatel pole tegemist kriisiga.

Bideni täielik intervjuu jõuab eetrisse kolmapäeva õhtul.

Biden tühistas esimesel ametipäeval, 20. jaanuaril mitu Trumpi immigratsioonipoliitika vaidlusi tekitanud sätet, peatades muu hulgas piirimüüri ehitamise ja tehes ettepaneku koostada seadus, mis võimaldaks ligi 11 miljonil ebaseaduslikult USA-s elaval inimesel kodakondsus saada. Vabariiklastest kriitikute väitel tõidki Bideni sammud kaasa illegaalselt üle piiri USA-se pääseda üritavate migrantide tulva.

Valitsuse rändepoliitikat kaitses teisipäeval ka sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas. Ta tunnistas, et Ühendriikide piiril on varsti rohkem migrante kui ühelgi teisel ajahetkel viimase 20 aasta jooksul, kuid tema sõnul ei ole olukord uus, vaid rändetulvad on olnud ka 2019. ja 2014. aastal ning varemgi.

USA tolli- ja piirikaitseamet (CBP) pidas veebruaris lõunapiiril kinni umbes 100 000 inimest, nende hulgas ligi 9500 saatjata alaealist. Seda on 28 protsenti rohkem kui jaanuaris.