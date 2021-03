Kinnisvaraturg püsib kasvus hoolimata koroonaviiruse laialdasest levikust

Kui koroonaviiruse esimene laine eelmisel kevadel tõmbas Eesti kinnisvaraturul hoo maha, siis viimastel kuudel on nõudlus juba isegi pakkumist ületanud. Seda tingib nii asjaolu, et uusarendusi eelmisel aastal enam nii jõudsalt peale ei tulnud.

Pindi Kinnisvara analüütiku Peep Soomani sõnul on praegu kinnisvaraturg umbes sama aktiivne kui 2019. aastal.

Soomani hinnangul teevad inimesed praegu neid tehinguid, mis koroonaviiruse saabudes edasi lükkusid. "Siin võib natuke paralleeli tõmmata veepaisuga, et paisu taha koguneb vesi ja kui pais lahti lasta, siis tuleb nagu lahinal. Meil oli kinnisvaraturul väga sarnane efekt."

Soomani sõnul algasid kinnisvaraturul kiiremad ajad novembris ning nii on see kestnud sisuliselt siiamaani. Edukat müügiturgu võimendab aga ka pakkumiste vähesus.

"Kui me räägime järelturust, siis ülearu uut kaupa peale ei tule ja heas seisus korterit tuleb tikutulega taga ajada. Uusarenduste puhul on defitsiit veel suurem, sest juba eelmise eriolukorra ajal võtsid arendajad hoo kõvasti maha ja nii mõnigi projekt, mis pidi eelmisel aastal kerkima hakkama, nihutati tulevikku. Sellest tulenevalt on uusarenduste jääk langenud aastate kõige madalamale tasemele ja ostjad, kes otsivad uusarendusi, näevad ka seda, et valik läheb aina kitsamaks."

Ka kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Risto Vähi nõustus, et nõudlus elukondliku kinnisvara järele ületab pakkumist. Tema sõnul on inimesed kriisiga ära harjunud ning optimismi tekitavad nii vaktsiinid kui ka riigipoolsed toetusmeetmed.

"Pigem vaadatakse juba edasi, et me tuleme kriisist varsti välja ja elu läheb edasi. Kindlasti on siin omajagu põhjust ka selles, et inimesed kardavad, et selliste majanduse taastemehhanismidega ehk siis rahatrükiga, tuleb kõrgem inflatsioon ja seetõttu on kasulik oma raha kuhugi ära paigutada. Näeme ka, et börsid liiguvad üles ja nii on ka kinnisvara selline varaklass, kuhu oma raha panna," selgitas Vähi.

Soomani sõnul on muutunud tänu suurele nõudlusele ka see, et kui vahepeal olid ajad, kui hinna dikteeris ostja, siis näiteks uusarenduste puhul on nüüd läinud pall taas müüja kätte. Samas pole järelturul hinnad märkimisväärselt tõusnud.

Vähi toonitas siiski, et kuigi praegu on kinnisvaraturg heas seisus, siis see ei pruugi nii pikaks jääda.

"Ma ise ütleks, et see kõik püsib selle peal praegu, et meil on toetusmehhanism ja muu selline, aga samas, kui peaks midagi juhtuma ja need ära kaovad, siis läheb ikka täiesti teistmoodi. Meil on inimeste optimism, et me läheme üheskoos sellest kriisist läbi, mida näiteks eelmise kriisi ajal üldse polnud ja juhtus, mis juhtus."