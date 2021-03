Hiina tahab piirata kohaliku tehnoloogiahiiu Alibaba mõjuvõimu

Hiina suurim veebipood Alibaba kasvas selle asutaja Jack Ma juhtimisel USA Amazoni Hiina versiooniks. Hiina president Xi Jinping on aga asunud Jack Ma ehitatud impeeriumi lammutama, teatas The Wall Street Journal.

Hiina monopolidevastased regulaatorid kaaluvad Alibaba suhtes rekordilise trahvi määramist. See oleks suurem kui USA tehnoloogiafirma Qualcommi makstud 975 miljonit dollarit. Qualcomm pidi Hiinas trahvi maksma konkurentsivastase tegevuse tõttu 2015. aastal.

Eelmise aasta lõpust on Pekingi reguleerijad Alibabad ja selle finantssektori sidusettevõtet Ant Gruppi üha rohkem survestanud. Selle tulemusena on Anti arengupotentsiaali tõsiselt kärbitud. Regulaatorid peavad Anti riskiks Hiina finantssüsteemile.

Alibaba suhtes plaanivad Pekingi ametnikud siiski leebemad olla.

Alibabad peetakse Hiina tehnoloogiainnovatsiooni parimaks näiteks. Ettevõte on ka riigi majanduses ülimalt oluline. Eelmisel aastal kasutas Alibaba teenust umbes 780 miljonit hiinlast ehk ligi pool riigi elanikkonnast.

"Pekingi reguleerijad ei taha purustada nii hiinlaste kui ka globaalsete investorite seas populaarset tehnoloogiafirmat. Alibaba peab aga distantseerima end selle asutajast ja tegema rohkem koostööd riiki juhtiva kommunistliku parteiga," teatasid Hiina ametnikud.

Jack Ma on endise Hiina diktaatori Mao Zedongi kirjutiste suur fänn. Tema alluvate sõnul kasutas Jack Ma Mao taktikat, mille käigus mängis ta riigi erinevaid ametnikke üksteise vastu. Pekingist on aga antud signaal, et Alibaba erikohtlemine tuleb lõpetada.

Alibaba koduprovintsi Zhejiangi parteiboss on lubanud tugevdada monopolidevastaseid jõupingutusi. Teised Hiina kommunistliku partei tippametnikud, kes varem Jack Ma-d toetasid, on Zhejiangi sõnumit korranud.

Hiina ametnike sõnul peab Alibaba ka lõpetama "er xuan yi" praktika. Selle käigus karistab Alibaba kaupmehi, kes kasutavad konkureerivaid veebikaubamajade platvorme. Samuti kaaluvad Pekingi regulaatorid, kas nõuda Alibabalt mõne jaemüügiga mitteseotud vara maha müümist. Kõik need meetmed peab heaks kiitma Hiina kõrgeim juhtkond.

"Alibaba peab edaspidi kindlasti parandama konkurentsivastast käitumist ja täitma Hiina valitsuse poliitilisi suuniseid," teatas The Wall Street Journal.