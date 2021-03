Ant Groupi tarbijaandmetega seotud vaidlus on osa Jack Ma ja Pekingi võimuvõitlusest. Eelmisel aastal peatasid Hiina ametnikud Ant Groupi avaliku börsil pakkumise (IPO), teatas Financial Times.

Jack Ma võitlus Hiina võimudega on kõige silmapaistvam näide valitsuse ja erasektori omavaheliste pingete kasvamisest. Hiina president Xi Jinping püüab riigi majanduse üle suuremat kontrolli saavutada.

Hiina Rahvapank (PBoC) on juba ammu soovinud luua krediidiandmete kogumi, mis aitaks suurel riigipangal krediidivõimelisust hinnata, kui tarbimislaenude maksehäired on suurenenud.

Samuti on PBoC väljendanud muret selliste eraettevõtete nagu Ant suuruse pärast ja süüdistanud neid monopoolse seisundi kuritarvitamises.

Ant on Hiina suurim tarbijakrediidi andmete hoidja ja tema veebirakendus Alipay on riigi suurim makseplatvorm.

"Ant on riigiga siiamaani vähe andmeid jaganud ja PBoC pole sellega rahul," teatas Financial Times.

Ant on süüdistanud Hiina privaatsusseadusi, kus kasutajad peavad andma oma nõusoleku, enne kui ettevõte saab nende andmed saata keskpangale. PBoC aga tahab, et Ant leiaks rohkem võimalusi, et tarbijad oleksid nõus oma andmeid jagama.

"Kord kuus laenu võtval isikul on erinev riskiprofiil kui isikul, kes võtab laenu kümme korda. Praegune andmete jagamise ajakava ei ole meile piisav, et välja selgitada, kes on krediidivõimelisem," ütles PBoC ametnik.

"Keegi pole kunagi tegelenud nii palju tarbijafinantseerimise andmetega kui Ant. See nõuab keskpanga teadmisi," ütles teine PBoC ametnik.

See on üks peamisi põhjuseid miks Anti kasutajad on keeldunud, et nende andmeid jagatakse Hiina keskpangaga.

"Ma ei taha, et Ant teeks minu krediidiajaloo keskpangale kättesaadavaks, kuna see võib takistada mul võtta pankadest suuremaid laene, näiteks hüpoteeklaene," ütles Hiina kodanikust kontorijuht David Wu.

Pekingi katsed võtta kontrolli alla Hiinas eraomandis olevate firmade andmeid on kritiseerinud ka analüütikud. Kardetakse, et see võib takistada Hiina finantsinnovatsiooni.