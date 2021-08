Hiina miljardärid tahavad filantroopiaga taastada kompartei soosingut

Pekingi regulaatorite tegevus vähendab Hiina tehnoloogiaärimeeste isiklikku rikkust.

Hiina president Xi Jinping julgustas augusti alguses ettevõtjaid, et nad panustaksid rohkem ühiskonna arengusse.

"Sotsialismi põhinõue on Hiina ühise heaolu realiseerimine," ütles Xi.

Mõni päev pärast Xi kommentaare, teatas tehnoloogiahiiglane Tencent, et annetab heategevusele kaheksa miljardit dollarit.

"Ettevõtjad isegi ei tea, kui palju nad peavad annetama. Nad proovivad lihtsalt kohaneda uue olukorraga," ütles ühe Hiina suurima heategevusorganisatsiooni juht.

USA rahvusvaheliste uuringute keskuse Hiina ekspert Scott Kennedy hoiatas, et Pekingi surve heategevusprojektides osalemiseks võib kaasa tuua hoopis vastupidise efekti.

"Pekingi surve vähendab tõelist entusiastlikku toetust. See on hoopis kooskõlas Xi Jinpingi püüdlustega vähendada riigis kodanikuühiskonna tähtsust," ütles Kennedy.

"Kommunistlik partei tahab lihtsalt suurendada oma domineerimist ühiskonnas," lisas Kennedy.

Hiina miljardärid on viimastel aastatel ostnud kinnisvara kokku terves maailmas. Neil on kallid kinnistud Londonis ja New Yorgis.

Hiina miljardär Jack Ma omab ka kodulinnas Hangzhous mitmeid massiivseid residentse, teatas Finanical Times.

"Jack Ma hüüdnimi Hangzhous on "poole linna Ma". Ma sai mitu kinnistut valitsuselt, kuna ta tegi suuri annetusi," ütles endine veebikaubamaja Alibaba töötaja. Jack Ma on Alibaba asutaja.