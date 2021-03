USA hindab Huaweid endiselt julgeolekuohuks

USA järelvalveametkonnad nimetasid Huaweid reedel taas nende Hiina telekomiettevõtete seas, mida peetakse ohuks riigi julgeolekule, andes märku sellest, et suhete soojenemine praegu päevakorras ei ole.

USA julgeolekule "lubamatut riski" kujutavateks firmadeks on liigitatud Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications; Hangzhou Hikvision Digital Technology ja Dahua Technology.

"See nimekiri on suur samm edasi usalduse taastamisel meie sidevõrkude vastu," ütles föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) juhi kohusetäitja Jessica Rosenworcel.

"Loetelu pakub olulisi juhiseid, mis tagavad, et järgmise põlvkonna võrkude ehitamisel kogu riigis ei korrata varasemaid vigu ega kasutata seadmeid või teenuseid, mis kujutavad ohtu USA riiklikule julgeolekule või ameeriklaste turvalisusele."

Nimekirja koostasid FCC ja USA sisejulgeolekubüroo.

Huawei juht ja asutaja Ren Zhengfei kutsus möödunud kuul üles taaskäivitama suhteid president Joe Bideni juhitava USA-ga.

Esmakordsel ilmumisel ajakirjanike ette aasta jooksul märkis Ren Zhengfei, et tema "usk Huawei ellujäämisvõimesse" on kasvanud sellest hoolimata, et suur osa läänemaailmast peab ettevõtet potentsiaalseks julgeolekuohuks.

Firmale valmistavad suurt peavalu reeglid, mis julgeolekuohule viidates sisuliselt keelavad USA firmadel müüa sellele tehnoloogiat nagu pooljuhid ja muud hädavajalikud komponendid.

Kinnitades, et Huawei on endiselt tugev ja valmis ostma USA firmadelt, ärgitas Ren Bideni Valget Maja "vastastikku kasulikule kursimuutusele", mis taastaks selle juurdepääsu vajalikele kaupadele.

Piirangute jätkamine kahjustab Reni sõnul Ühendriikide tarnijaid.

1987. aastal Reni asutatud Huawei kasvas aastakümnetega maailma suurimaks telekommunikatsiooniseadmete ja tarbeelektroonika tootjaks.

See muutus endise USA presidendi Donald Trumpi ajal, kes võttis ettevõtte sihikule hoogustunud kaubandus- ja tehnoloogiasõjas Hiinaga.

Trump kehtestas alates 2018. aastast üha jõulisemaid sanktsioone Huaweile, lõigates ära selle juurdepääsu komponentidele ja USA turule ja veendes ka liitlasi loobuma Huawei seadmete kasutamisest oma telekomisüsteemides.

Ren on ühtlasi pidanud tegelema ka oma tütre ja Huawei tegevjuhi Meng Wanzhou vahistamisega USA taotlusel Vancouveris. 49-aastast Mengi süüdistatakse Iraani-sanktsioonide rikkumises ja kaubandussaladuste varastamises.