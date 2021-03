Hiina riikliku meteoroloogiakeskuse teatel pärineb liivatorm Mongooliast.

Liivatormi suuruseks hinnatakse umbes 466 000 ruutkilomeetrit.

"See on kõige intensiivsem liivatorm, mida meie riik on kümne aasta jooksul näinud," teatas Hiina riiklik meteoroloogiakeskus.

Hiiglaslik liivatorm tõi endaga kaasa tohutul hulgal väikesi toksilisi osakesi, mida tuntakse PM10 nime all. Selle tulemusena on Pekingi õhukvaliteet viimaste aastate halvimal tasemel.

Peking on aastaid püüdnud ebameeldivat õhku puhastada keskkonnaeeskirjade rangete täitmisega.

Enne liivatormi oli Peking kannatanud kaks nädalat kestnud tugeva sudu käes.

Hiina keskkonnaminister tegi üllatusvisiidi terasetööstuskeskusesse Tangshani, kus leiti, et mitmed tehased rikuvad heitkoguste reegleid. Tangshani kohalikud ametnikud lubasid ebaseaduslike heitkoguste piiramist.

Mongoolias Gobi kõrbes esinevad liivatormid kevadeti regulaarselt. Puude ja põõsaste massiline istutamine Hiinas on tormide intensiivsust siiski vähendanud.

Hiina terviseeksperdid on inimesi üles kutsunud mitte minema õue. Väljast tulles peavad inimesed duši alla minema.

Mongoolias on liivatorm tapnud vähemalt kuus inimest ja veel 81 inimest on kadunud.