Eestis katsetati massvaktsineerimist

Eesti on jagatud kolme piirkonda ja igal nädalal on ühe kandi tohtritel võimalik endale vaktsiine tellida. Reede hommikul aga algas vaktsiinide laialivedu üle Eesti, et laupäeval oleks võimalik testida massvakstineerimist keskustes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vaktsineerimisaeg tuli kirja panna digiregistratuuris ning süsti järgi võis minna ka teise maakonda.

"Arvuti näitas, et pole ühtegi aega üle terve Eesti, aga siis paari tunni pärast selgus, et Ida-Virumaal on ja kohe saab valida, üks kümme aega oli Kohtla-Järvele ja ega olnud midagi mõtelda, kohe siia," rääkis rakverelane Raivo Riim.

Alles hiljem sai Riim teada, et ka tema kodulinnas Rakveres olla neljapäeva õhtul mõned vaktsineerimisajad vabanenud. Oma perearstilt poleks Riim ilmselt niipea vaktsineerimiskutset saanud.

"Helistasin paar päeva tagasi, et kas vabatahtlikke ei ole vaja, ma tulen kohe kui vaba aeg on ja ütles perearst, et me teeme alles 80+ inimestele ja meil on 30 doosi ja 100 inimest ootab," rääkis Riim.

Riimi ei häiri, et teise linna tohter erinevalt perearstist tema tervisega kursis ei ole.

"Arst on arst, mõlemad on targad. Siin ei ole vahet," märkis ta.

Lisaks haiglatele oli digiregistratuuri testimisega liitunud ka paar perearstikeskust ja nii sai Tallinnas Männikul elav Kaido Kärner tulla vakstiinisüsti saama oma perearsti juurde.

"See oli nobedate näppude voor internetis, tegelikult plaani üldse ei olnud ja ma ei arvanud, et ma selles nimekirjas olen, aga kui ma sinna igaks juhuks vaatama läksin, siis selgus, et seal on vabad ajad, tegin klikk, klikk ja kirjas ta oligi," ütles Nõmmel elav Kaido Kärner.

Mehe sõnul oleks digiregistratuuris endale sobiva vaktsineerimisaja valimine igati loogiline lahendus, kui vaktsiine hakkab olema nii palju, et kõigile seda jagub.

Kärner rääkis, et uudised AstraZeneca võimalikus tromboosiohust teda kõhkelma ei pannud.

"Mõte käis, aga kui numbritele otsa vaadata, kui palju neid AstraZeneca süste tehtud on, siis võrreldes sellega, et on mingi 20 registreeritud tromboosijuhtu, mis võivad olla seotud, võivad mitte olla, siis see risk on ikka hästi väike," ütles Kärner.

Nädalavahetusel oli digiregistratuuri kaudu saadaval üle 6000 vaktsineerimisaja, mida said broneerida inimesed, kel vanust vähemalt 65 aastat.

Vabu aegu on veel Ida-Virumaal ja Saaremaal

Digiregistratuuri haldava Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus ütles laupäeval kella 17 ajal ERR-ile, et praegu vabu aegu veel Ida-Virumaal ja Saaremaal.

"Ida-Viru keskhaiglas on neid aegasid umbes 400, Narva haiglas 40. Samuti on aegasid saada Kuressaares, kus on neid 100," ütles Jaagus.

Seega saavad sealsed end vaktsineerida soovivad üle 65-aastased inimesed digiregistratuuris ennast kirja panna.

Jaaguse sõnul on digiregistreerimine toimunud üsna sujuvalt, kui välja arvata esimese päeva tormijooks.

"Täna ma saame öelda, et kella 15 seisuga on terviseinfosüsteemi saadetud ligi 3700 vaktsineerimisteatist. See number täieneb veel," lausus Jaagus.