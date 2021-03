Massvaktsineerimisel käinud võivad perearstilt saada uue kutse süstimisele

Esmaspäeval saavad perearstid ükshaaval nimesid andmebaasi toksides teada, kas mõni nende riskirühma patsientidest käis sel nädalavahetusel vaktsineerimiskeskuses süsti saamas. Masspäringut kõigi oma patsientide kohta aga teha pole võimalik.

"Kui me nüüd inimesele üle helistame ja kutsume teda vaktsineerima, siis võib olla meie jaoks üllatus, et tal on juba vaktsiin tehtud, aga ma loodan, et selline tsentraalne infosüsteemide ühildus tehakse varsti ära," rääkis Tallinnas töötav perearst Eero Merilind.

Eestis on üle 400 perearstikeskuse ning 80 protsenti neist kasutab Medisofti tarkvara. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse juhi Katrin Reinholdi sõnul on nimistuülese masspäringu võimalus praegu loomisel.

Reinhold nõustus, et andmete liikumine on jäänud selle taha, et perearstid ja nende tarkvaratootja ei leppinud õigel ajal kokku, kuidas see protsess käima peab.

"Nii võib öelda küll. Kui üks osapool liigub aeglasemas tempos kui ülejäänud, siis ongi vaja kas või Exceli tabeleid sellel perioodil omavahel vahetada. See on kokkuleppimata protsess," ütles Reinhold.

Reinhold lisas, et tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) saab kesksüsteemi poolt nimistuülese masspäringu ette anda ja X-tee kaudu seda vahendada, aga et see jõuaks perearsti töölauale, on vaja perearsti tarkvara tootjal omalt poolt arendused ära teha.

"Selliste andmete liigutamine on ennekõike äriprotsesside kokkuleppimine ja alles seejärel saab pakkuda IKT teenust ehk peab olema tellimus ennekõike sellisele e-lahendusele," lisas ta.

Perearst Merilind manitses kannatlikkusele. "Minu sõnum oleks see, et ärme peksa neid inimesi, kes praegu südamest enda tööd teevad. Ma ei tea ühtegi inimest, kes praegu lihtsalt niisama igavleks. Kõik teevad enda tööd nii hästi, kui suudavad, on mingid asjad, mis on aastate jooksul jäänud tegemata, aga ma arvan, et need tehakse ka varsti ära," lausus ta.

Medisofti esindaja Jako Heinmetsa sõnul peaks uuendus olema valmis järgmise nädala keskpaigas ja siis hakatakse seda ka testima. Perearstid saavad seda kasutama hakata plaanide kohaselt 24. märtsist.

Heinmetsa kinnitusel nende taga selle uuenduse tegemine ei seisa, vaid tegu on olnud andmekaitsealase juriidilise vaidlusega. Ta lisas, et Eesti inimeste andmete kasutamine on väga rangelt reguleeritud, kuid nüüd on see probleem lahenduse saanud.

Kes aga nädalavahetusel vaktsiini saanutest soovib perearstile vaktsiinisüsti saamisest teada anda, siis neil soovitab Merilind meil saata.

"Perearstile helistamine kiirel ajal on alati meie jaoks natuke problemaatiline. võib saata natukene hiljem meili. Kui kõik, kes täna said vaktsiini, tahavad hakata perearstiga rääkima, siis meie telefonid ei pea sellele koormusele vastu," lausus Merilind.