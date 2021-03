Eesti kohtud on oma istungid koroonapiirangutest kinnipidamiseks viinud suurematesse saalidesse, et oleks võimalik tagada istungil osalevate inimeste piisav hajutamine, kuid veebiülekannete korraldamist laiema avalikkuse jaoks seadused ei võimalda.

"Kohtusaalide kohta on välja arvutatud maksimaalne arv inimesi, keda tohib piiranguid arvestades praegu saali lubada. Kuid mõistagi oskab kohus enamikel juhtudel ette aimata, missugused on avalikkusele enam huvi pakkuvad istungid ja siis paigutatakse need ka maksimaalselt suurde saali," ütles kohtute kommunikatsioonijuht Kristi Kirsberg esmaspäeval ERR-ile.

"Istungeid [avalikkuse jaoks] internetis praegu üle ei kanta, see nõuab ka seaduseloomes muudatusi. Küll aga võib see tulevikus teatud juhtudel tõepoolest nii minna," lisas Kirsberg.

Küll aga kasutatakse veebiülekandeid kohtupidamisel menetlusosaliste kaasamiseks, rõhutas Kirsberg.

Istungi jälgimiseks kohtusaali kogunevad inimesed paigutatakse tema sõnul võimalikult hajutatult, kõrvuti lubatakse istuda ainult ühe pere liikmetel.

"Kui aga on ette näha, et ka saali ei mahu huvilised ära, siis valmistatakse ette võimalus istungil osaleda videoekraanide kaudu teistes ruumides. Teise ruumi on videoekraani paigutanud pea kõik kohtud ja see on igati toimiv süsteem," kinnitas Eesti kohtute esindaja.

Kirsbergi sõnul jälgitakse kohtus nii menetlusosaliste kui ka kohtutöötajate ja kõigi teiste tervist. "Kohus järgib kõiki nõudeid: haigena ei tohi kohtumajja tulla, maski kandmine on kohustuslik, saalis hajutatakse inimesi, loomulikult on olemas desinfitseerimisvahendid, saale tuulutatakse pidevalt ning osades kohtusaalides on laudadele paigaldatud ka pleksiklaasist vaheseinad. Ja mõistagi on paljud menetlused kirjalikud või toimuvad istungid videoistungitena. "

Kohtute haldamise nõukoda on koostanud ka seisukohad, kuidas tagada õigusemõistmine jätkuva pandeemia olukorras.