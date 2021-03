"Eks volikogu otsustab, kas vaie rahuldada või mitte. Samal ajal on ettevalmistatud otsuse eelnõu. Otsuse eelnõu on vormistatud sellisena, et vaiet mitte rahuldada," rääkis Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Neeme Suur ERR-ile.

Suur märkis, et kui vallavolikogu vaiet ei rahulda, võib Enefit Green pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole ning vald on valmis sellisel juhul ka kohtuvaidlusega edasi minema.

Volikogu esimehe sõnul oleks tarvis muuta planeerimisprotsessi lähteülesandest peale. "Enefit Green ei nõustu sellega, see on ka vaide sisu," märkis ta.

Tuulepargi rajamiseks vajaliku ala suurus on ligikaudu 2500 hektarit. Kohalikud elanikud allkirjastasid mullu pöördumise tuulepargi peatamiseks, ühe põhjusena ka seetõttu, et tuulikud oleksid liiga suured ehk kuni 290 meetrit kõrged ja asuksid elamutele liiga lähedal.

Tuulikute kõrgus sõltub kaitseministeeriumi radarite analüüsist

Enefit Green on varem teatanud, et soovib leida vallaga kompromissi. Valla jaoks on üheks oluliseks küsimuseks ka see, et praegu ei luba kaitseministeeriumi piirangud ehitada sellises kõrguses tuuleparki nagu arendaja sooviks ja ettevõte pole praegustele piirangutele vastava kõrgusega tuulepargi rajamisest huvitatud.

Suure sõnul pole mõistlik vaielda tuuliku positsiooni üle teadmata, milliseid tuulikuid on võimalik plaanitud territooriumile paigaldada.

Praegu kehtestatud kõrgusepiirangud võivad oluliselt muutuda pärast kaitseministeeriumi radarite analüüsi tulemusi, mis peaks selguma tänavu esimese poolaasta jooksul.

"Tuleb aru saada, mis on need absoluutselt välistavad asjaolud, mis määravad tuulepargi võimatust Lääne-Nigula valla territooriumil ja üks on kaitseministeeriumi seatud kõrguspiirang," rääkis Suur.

Eesti Energia pressiesindaja Priit Lutsu sõnul on ettevõte teinud volikogule korduvalt ettepanekuid moodustada töörühm, et neid kompromissivõimalusi arutada. "Enefit Green on avaldanud vallale valmisolekut otsida kompromissi nii tuulikute arvu, kõrguse, asukoha ja kohaliku kasu mudeli osas," märkis ta.

Suure sõnul on planeeringus praegu palju kõrval olevaid nüansse. "Praegu ei tahaks ajas ja toimingutes ette rutata," sõnas Suur. "Peame leidma vastused nendele küsimustele, mis on vastamata ja juhul kui need vastused on olemas saame uuesti arutada seda, kas võiksime planeeringumenetlust uuesti alustada või mitte."

"Juhul kui Enefit Green ikkagi soovib, et planeeringuala oleks just nii suur kui ta esialgu on planeerinud, on ebatõenäoline, et leiame sama suure ala Lääne-Nigula vallast," märkis volikogu esimees. Ala, kuhu on võimalik tuuleparki rajada, peaks jääma kõrgepingeliini lähedusse. Suure sõnul on reaalne, et kui ettevõte soovib leida sama suurusega ala valla lähedusest, siis võib see jääda ka mitme valla territooriumile ning sel juhul oleks ka eriplaneeringu kehtestamise protsess teistsugune.