Südamearst: tromb on inimkonna kõige suurem vaenlane

"Tromb on inimkonna kõige suurem vaenlane, sest ta tapab ikka väga palju inimesi," ütles Viigimaa.

Ohtlikud on nii arteriaalne tromb, mis võib lõppeda kas infarkti või insuldiga, kui ka venoosne tromb, mis võib põhjustada kopsuarteri trombembooliat. Ka see võib lõpuks ajju jõuda.

"See on väga ohtlik haigus," tõdes Viigimaa.

Ta peab AstraZenecaga vaktsineerimise ajutist katkestamist mõistlikuks, et veenduda seda vaktsiini saanute trombi põhjustes - kas põhjuslik seos esineb või ei.

"Kui me vaatame üldpopulatsioonist ilma igasuguste vahelesegamisteta, siis on enam-vähem samasugune statistika ja enamvähem samasugune statistika on ka teiste vaktsiinidega. Nii et võimalik, et kogu seda asja on nagu natukene üle võimendatud," ütles Viigimaa.

Ka Tartu Ülikooli professor Andres Merits ütleb, et statistiliselt trombe palju esinenud ei ole.

"Üks juhtum, võite ise välja arvutada, 300 000 vaktsineerimise kohta või 400 000 vaktsineerimise kohta. Nendest surmaga lõppenud juhtumeid on viis. Ehk siis üks kolmele miljonile. Kas nüüd on see tektitatud vaktsiini poolt või on tegemist juhusliku kokkusattumisega, on väga raske öelda," ütles Merits.

Samas rõhutab Viigimaa, et uurima peab, sest meditsiini põhipostulaat on, et ei tohi kahjustada inimesi.

Kuigi olukord viirusega on väljakannatamatu, tuleb leida mõistlik tasakaal nii nakkuse leviku kui vaktsineerimise vahel. Seetõttu tuleb võimalikes tüsistustes selgusele jõuda.

Üle maailma on AstraZeneca vaktsiiniga kaitsepoogitud üle 17 miljoni inimese. Viigimaa sõnul on 37 trombijuhtu selle hulga vaktsineeritute kohta tegelikult väga vähe. Esimeste põhjalikult uuritud juhtumite puhul ei ole seost vaktsiiniga tuvastatud.

Viigimaa ütles, et on olnud mõned seletamatud ajuverejooksud, nahaalused verevalumid, tõsiseid veresoonte trombe, aga neid on esinenud väga vähe. Samas aga tasub edasi lükata trombiohuga inimeste vaktsineerimine AstraZeneca preparaadiga, kuni võimalike seoste uurimine on lõppenud.

Trombil on palju riskitegureid, alates suitsetamisest ja kõrgest vererõhust ning lõpetades pärilikkusega. Seetõttu võib tromb ohustada ka noori inimesi.

"Noortel inimestel tekkivaid trombe on kogu aeg, need ei pea olema seotud vaktsiiniga," ütles Viigimaa.

Et otsest seost tromboosi tekke ja vaktsiini vahel tuvastatud pole, ütlevad nii Maailma Terviseorganisatsioon kui ka Euroopa Ravimiamet. Teisalt on aga näiteks viimati Saksamaa, Iirimaa, Taani, Norra, Bulgaaria, Holland, Island ja veel mitu teist riiki teatanud AstraZeneca vaktsiini pausile panemisest.