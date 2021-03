Pentus-Rosimannus: valitsus leppis kokku 641-miljonises lisaeelarves

Rahandusminister märkis sotsiaalmeedias, et eelmise aasta detsembris kinnitatud kaheksamiljardilist laenulimiiti valitsus sealjuures lisaeelarvega ei suurenda.

Eelnõu kõik detailid saavad avalikuks neljapäeval, ent minister tõi siiski mõned numbrid juba välja.

Erakorralise ettevõtluse toetuspaketi suurus on 19 miljonit eurot. "Siit saavad tuge need ettevõtted, kelle jaoks palgatoetus leevendust ei paku, sest ettevõtmine on piirangute tõttu seisma jäänud, aga kõige suuremad kulud ei ole seotud palgakuluga," kirjutas Pentus-Rosimannus.

Kultuuriürituste, ja rahvusvaheliste festivalide riskifondi suurus on kuus miljonit eurot ning see on mõeldud toestama piirangute tõttu ära jäänud olulise majandusliku mõjuga suurüritusi, mille kulud on tulnud kanda sõltumata piirangutest.

Toitlustuse, majutuse ja spaade ehk mullu ühe kõige suuremaid kaotusi kandnud sektori tugipaketi suurus on 25 miljonit eurot.

"Hariduses väga keeruliseks kujunenud aasta õpilünkade tagasi tegemine ja suviste õppelaagrite toetamine, erahuvihariduse toetamine – 12 miljonit eurot. Kokku peaks suvistest õpilaagritest vähemalt 50 000 last osa saama," märkis minister. Koduõppe toetuseks kulub lisaeelarvest arvutitele ja internetiühendusele veel lisaks 1,5 miljonit eurot.

Vaimse tervisega seotud kuludele, sealhulgas kliiniliste psühholoogide abile läheb lisaeelarvest 2,6 miljonit eurot. Haiglate ja kiirabi koroonaviirusega seotud erakorralistele kuludele on ette nähtud 52 miljonit eurot.

Rahandusminister tõi välja, et palgatoetus, mis arvestades praeguseks kehtestatud praktiliselt kõikehõlmavaid piiranguid, ei ole enam EMTAK-i koodide põhine, vaid seab kriteeriumiks järsu käibelanguse.

"Riigieelarve kanda võetavad kulud on 102 miljonit eurot. Valitsuse reservi jääb puhvrina 57 miljonit eurot. Palgatoetust on võimalik edaspidi maksta otse inimese kontole," ütles Pentus-Rosimannus.

Kultuuri tugipaketi suurus on kokku 35,9 miljonit eurot. Vaktsineerimisele eraldatakse lisaeelarvest täiendavalt 30,2 miljonit eurot.