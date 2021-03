"Pealtnägija": netikelmidele 100 000 eurot kaotanud proua pettust ei usu

Nii "Pealtnägija" kui muu ajakirjandus on teinud palju lugusid, kuidas kergeusklikud saadavad petiste osava jutu peale raha seitsme mäe ja mere taha. Sel nädalal jõuab "Pealtnägija" eetrisse lugu, kus Võru proua, kes on juba kandnud välismaale üle 100 000 euro, keeldub uskumast, et on petta saanud ja jätkab ilmsete identiteedivarastega suhtlemist.

Saates varjunime all Anu esinema soostunud naine, esmapilgul igati sümpaatne ja erudeeritud daam Võrumaalt, on peategelane juhtumis, mis paneb imestama ka palju näinud politseinikud.

60-ndates eluaastates Anu saatus ei ole olnud kerge. Mõned aastad tagasi tabas teda järjest mitu tragöödiat: ta mattis oma ema, seejärel lahkusid samal päeval elust nii tema abikaasa kui vend. Daam sulgus endasse.

"Minu ainukeseks suhtluseks oli see, et ma läksin igal aastal reisima. Enamasti üks reis kevadel, teine sügisel. Läksin üksinda teadlikult, võtsin üksinda omaette toa. Need võõrad inimesed ei teadnud minu lugusid," kirjeldas naine.

Et lihvida reisidel vajalikku inglise keelt, leidis proua aastal 2018 veebilehe Speakly, kus saab suhelda omasuguste keelehuvilistega üle maailma. Paljude kontaktide hulgas jäi silma üks härra Richard. Mees esitles end Ameerika kaadrisõjaväelasena, kelle abikaasa olevat hukkunud autoõnnetuses, kui nende poeg oli alles üheksa-aastane. Enda sõnul viibis mees missioonil välismaal ja poiss USA-s sõjaväeinternaadis.

"Poisi nimi oli või on Cherry. Ja siis ta küsis, kas ma oleksin nõus ka poisiga suhtlema. Mina vastasin algul, et ma ei oska ju midagi. Mis teemal suhelda? Aga peagi ilmus siis minule ka Cherrylt sõnum. Ja nii me hakkasime poisiga suhtlema," rääkis naine.

"Pealtnägija" peab siinkohal vajalikuks märkida, et välismaal viibiv soliidne lesestunud ameerika sõjaväelane on üks tüüpilisemaid legende, millega netipetturid üksikutele prouadele lähenevad. Kusjuures enda sõnul on Anu sellega väga hästi kursis.

Lugu läks kokkuvõtvalt edasi nii, et Cherry lendas väidetavalt mingitele võistlustele Taisse, kus sai isegi medalikoha, kuid tagasiteel lennuväljale sattus õnnetusse ja haiglasse. Et Richard viibis enda sõnul missioonil, kust ei saanud väidetavalt tulema ega isegi raha saata, pöördusid nad eestlanna poole.

"Väidetavalt oli selline kord, et kõik tema teenistuse rahad laekusid arvele. Tal ei olnud üldse võimalust kasutada jooksvalt raha. Neil oli väidetavalt ülalpidamine seal teenistuses. Nii et tal mingit poisi abistamise võimalust ei olnud väidetavalt," jutustas Anu.

Ka see on sääraste pettuste klassika – kui lugeda kasvõi ohvrite kirjeldusi ja politsei hoiatusi internetis. Kuid Anu veenis, kui talle helistas isik, kes esitles end haigla peaarstina ja rääkis, kuidas poiss vajab viivitamatult operatsiooni.

"See indiapärase kõnepruugiga selline vanem härra tundus olevat. /.../ Poiss oli alguses väga raskes seisus, väidetavalt saadeti mulle ka pilt, kus ta oli kõikvõimalikke juhtmeid küljes."

Loos on palju pöördeid ja vastuolusid, mida Anu ise lõpuni selgitada ei oska, kuid ühel hetkel oli Cherry küll justkui terveks ravitud, aga siis sattus väidetavasti Richard ise haiglasse. Seega, mingil hetkel tasus Võrumaa proua nii Cherry kui Richardi elamise ja haiglakulusid kusagil Aasias. Iga kord, kui eestlanna ülekande tegi, järgnesid ülevoolavad tänud ja lubadused tulevikus tagasi maksta.

"Loomulikult väga tänulikud, väga tänulikud. See poiss, ma ütleksin – me ei ole ju iial kohtunud ei kummagagi, ei isa ega pojaga – aga see poiss kuidagi hakkas mind peaaegu emaks nimetama. Ta oli siis 12 ja nüüd ta sai siis 15 vanaks," rääkis naine.

Anu ei taha täpselt kokku lugeda, palju ta jupikaupa välismaale raha saatis, kuid tema sõnul ületab summa 100 000 eurot.

Just korduvad suured ülekanded eksootilistesse paikadesse äratasid 2019. aasta lõpus panga tähelepanu, kes pöördus algul Anu poole ja siis politseisse. Staažikas piirkonnapolitseinik Elari Sarik läks koos sotsiaaltöötajaga üksi elavale prouale külla.

Politsei üllatuseks teatas proua, et ei pea ennast ohvriks. Neil õnnestus küll veenda, et Anu vahetas nende abiga ära telefoninumbri ja kontode paroolid, aga keeldus katkestamast suhtlust Richardi ja Cherryga.

"Ma tunnen, et ma olen saanud nagu inimesi abistada," põhjendas naine.

Politseinik Sarik sellist käitumist õigeks ei pea. "Ta kaotab enda vara, ta kaotab enda raha ja lõppkokkuvõttes, tõepoolest, ta ei pruugigi kedagi aidata. Kui selle juhtumi puhul inimene soovis ja tahtis aidata teist inimest, siis see tegelikult niimoodi ei olnud. Ilmselt."

Anu sõnutsi ei suutnud politsei teda veenda, et inimesed, kellega ta kolm aastat tihedalt suhtles, on petised. Tegelikult on tõendeid pettusest lihtne leida. Piisab, kui vaadata näiteks ühte fotot, mis Anule saadeti – pildil on näha tort kellegi kolonel Meyeri auks, mida Richard lõikab. Selgubki, et piltidel kujutatud mees eksisteerib, aga tema nimi ei ole Richard, vaid David Meyer. Ta on ohvitser, kes elab Kansases ja kelle abikaasa ning kaks last on täie elu ja tervise juures.

"Pealtnägijal" õnnestus temaga isegi ühendust saada ja mees kinnitas, et pole Anuga kunagi suhelnud ja on vägagi hästi kursis, kuidas petised on tema foto massiliselt käibele võtnud. Kümnete, kui mitte sadade valekontode hulgas esitletakse teda muu hulgas isegi vene rahvusest Wiktor Avilovi nime all. Cherry ei ole samuti mingi Cherry, vaid austria ema ja nigeeria isaga Germaine, kellel pole tõenäoliselt õrna aimugi, et keegi eestlanna päästis ta kusagil Tais surmast ja näljast.

Ent nii uskumatuna kui see ei kõla, pole Anu katkestanud suhtlust Richardi ja Cherryga – kes iganes nad on – kuigi kinnitab, et viimasel ajal pole neile rohkem raha saatnud. Kuna Anu on teovõimeline ja teeb kõike vabatahtlikult, pole kõrvalistel võimalust rohkem sekkuda.

Politsei huvi Anu-sarnaseid inimesi hoiatada on aga ilmne – Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhi Hannes Kelti sõnul saab politsei erinevate kelmuste kohta sadu avaldusi aastas. Paraku lähevad pea kõik sellised kriminaalasjad lõpetamisele, sest ühelt poolt jäävad Eesti politsei käed lühikeseks ja teisalt on inimesed valdavalt raha loovutanud vabatahtlikult. Nüüd kardab aga politsei, et seoses teise pensionisamba vabaks tegemisega ilmub "turule" ettevaatamatut raha juurde ja teisalt on paljud eakad koroonareeglite tõttu lähedastest ära lõigatud ning kerge saak.

Anu ise ütleb aga enda juhtumi kohta: "Ma saan hakkama, kui ma kaotan selle raha. Jah, ma olen sellega leppinud. Ma kaotan suure summa, aga ma ei kahetse seda, mida ma olen teinud. Ma ei tunne end kannatanuna."