Tartu Ülikool sai kolmapäevaks kaardistatud, et arstitudengite seast on haiglate koroonaosakondadesse lisaks appi saata 300 tudengit, kes veel ei tööta meditsiiniasutuses ja neile on saadetud kutse asuda lähinädalatel tööle peamiselt Tallinna, Narva, Jõhvi ja Rakvere haiglate covid-osakondadesse.

Kui Ülikooli arsti-tudengite kuuenda ehk viimase kursuse tudengid juba on kõik haiglates praktikal, siis nüüd kutsuti appi ka nooremate kursuste tudengeid.

"Praegu me räägime ka abiõdedest, see tähendab ka viiendat ja neljandat. See on see, mis me vahepealsetel päevadel oleme teinud, nende tunniplaane vaadanud ja neilt infot kogunud, kes on valmis minema ja kes saavad minna," rääkis Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Margus Lember.