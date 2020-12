Venemaa korraldas mitu kuud USA valitsusasutustele küberründeid

Väidetavalt installisid Venemaa häkkerid USA osariigi Texase ettevõtte Solarwinds toodetud tarkvarasse nuhkimiskoodi.

Solarwindi tarkvara kasutati USA valitsuse arvutite käivitamiseks ja veel paljudes suurettevõtetes. USA küberturvalisuse ja infrastruktuuri turvalisuse agentuur teatas pühapäeval, et valitsusasutused lõpetaksid tarkvara kasutamise.

John Hopkinsi ülikooli küberkonfliktide ekspert Thomas Rid ütles, et Venemaa häkkerite viimast rünnakut võib võrrelda 1990. aastate "Moonlight Maze" intsidendiga. Selle käigus ründasid Venemaa häkkerid USA valitsusasutusi, sealhulgas NASA-t ja Pentagoni.

"Sel korral varastasid Venemaa häkkerid ilmselt veel rohkem tundlikke dokumente, nad ise praegu tõenäoliselt isegi veel ei tea, kuidas neid kasutada," sõnas Rid.

USA demokraatide partei üks mõjukamaid senaatoreid Dick Durbin väitis, et tegemist on põhimõtteliselt sõjakuulutamisega.

"Venemaa on pidevalt rünnanud USA küberruumi, proovides kompromiteerida üksikisikuid ja hankida tundlikku informatsiooni. Me ei saa teha Putiniga konstruktiivset koostööd, kui ta samal ajal korraldab USA vastu küberrünnakuid. Tegemist on põhimõtteliselt Venemaa poolse sõjakuulutamisega USA-le," ütles Durbin.

President Donald Trumpi riiklik julgeolekunõunik Robert O'Brien katkestas reisi ja kutsub sel nädalal kokku ametkondadevahelise tippkohtumise, et arutada viimaseid Venemaa häkkerite rünnakuid USA-le.

Venemaa valitsus eitas Ameerika valitsuse ja ettevõtete häkkimist.