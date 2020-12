Senaator: häkkerid tungisid USA rahandusministeeriumi süsteemidesse

Senati luure- ja rahanduskomitee liikme Wydeni sõnul näib USA rahandusministeeriumi vastane rünnak, mis on osa laiemast küberrünnakust, märkimisväärne. Ohtu sattus mitukümmend meilikontot, ütles ta avalduses.

"Lisaks sellele tungisid häkkerid rahandusministeeriumi juhtkonna arvutisüsteemidesse," ütles Wyden. "Rahandusministeerium ei tea endiselt, mida kõike häkkerid tegid või mis infot nad täpselt varastasid."

USA valitsus tunnistas läinud nädalal, et häkkerid tungisid mitme ametkonna süsteemidesse, kasutades selleks USA IT-firma SolarWindsi turvatarkvara.

Kongressi liikmed, välisminister Mike Pompeo ja justiitsminister Bill Barr on öelnud, et rünnaku taga on Venemaa.

Seni on ametnikud öelnud, et tungiti välis-, kaubandus-, rahandus- ja sisejulgeolekuministeeriumi ning riiklike tervishoiuinstituutide arvutidesse.

Eksperdid on aga öelnud, et kardetavasti mõjutas küberrünnak SolarWindsi tarkvara laialdase kasutamise tõttu ka teisi valitsusagentuure, sealhulgas USA luureorganid.

Wydeni sõnul pole tõendeid, et rünnaku ohvriks oleks langenud maksuamet või et oleks varastatud maksumaksjate andmeid.

Samas kritiseeris ta valitsust ebapiisavate meetmete eest oma süsteemide kaitsmisel.