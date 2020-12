NATO kinnitas laupäeval, et kontrollib seoses USA ametiasutusi ja ettevõtteid tabanud küberrünnakuga oma arvutisüsteeme; Washington on süüdistanud rünnakutes Moskvat.

"Praegu pole üheski NATO võrgus kahjustusi leitud. Meie eksperdid jätkavad olukorra hindamist, et tuvastada võimalikud riskid meie võrkudele ja need kahjutuks teha," kinnitas NATO ametiisik AFP-le.

Microsoft teatas neljapäeval, et nende viirusevastane tarkvara on tuvastanud sissemurdmise kümnetesse võrgusüsteemidesse, enamasti USA-s. Süsteemidesse tungiti sisse võrguhaldustööriistade eest vastutava firma SolarWindsi tarkvaravärskenduste kaudu.

NATO ametniku kinnitusel kasutab organisatsioon SolarWindsi tarkvara mõnedes oma süsteemides.

"NATO-l on ootevalmis küberkiirreageerimisrühmad, et abistada liitlasi ööpäevaringselt ja meie küberruumi operatsioonikeskus töötab," kinnitas ametnik.

Microsofti president Brad Smith ütles neljapäeval blogispostituses, et tegemist oli ühe kõige tõsisema riikide vastu suunatud küberrünnakuga sel aastal. Ta mainis, et lisaks USA-le on rünnakud tabanud Belgiat, Suurbritanniat, Kanadat, Iisraeli, Mehhikot, Hispaaniat ja Araabia Ühendemiraate.

USA välisminister Mike Pompeo ütles reedel, et üpris kindlalt oli rünnakute taga Venemaa. Venemaa on seda eitanud.

SolarWindsi andmeil on ohustatud tarkvarauuendusi alla laadinud kuni 18 000 klienti, sealhulgas valitsusasutused ja Ühendriikide suurettevõtted. See võimaldab häkkeritel nende meilivahetust nuhkida.

Euroopa Komisjon uurib olukorda

Euroopa Komisjon ütles laupäeval, et pole tuvastanud ainsatki oma arvutisüsteemi murdmist pärast seda, kui avastati ulatuslik küberrünnak USA valitsusasutuste ja teiste võrkude vastu.

Euroopa Liit on USA ettevõtte SolarWinds tarkvara kaudu levinud küberohust teadlik, kuid mingit mõju süsteemidele ei ole tuvastatud, kinnitas pressiesindaja.

Euroopa Liidu esindaja ütles AFP-le, et Euroopa Komisjon on vaid üks SolarWindsi tarkvara kasutajatest, aga siin pole vahejuhtum endaga mingeid häireid kaasa toonud.