Jaanuaris otsustas volikogu, et lõpetab Läänemaale Risti lähedale plaanitud 150 miljonit eurot maksva tuulepargi eriplaneeringu, mille vastu elanikud allkirju kogusid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vald viitas muu hulgas, et asukoha osas puuduvad alternatiivid. Enefit Green ei olnud otsusega rahul ja esitas volikogule vaide. Volikogu jäi neljapäeval algsele otsusele kindlaks.

Enefit Greenil on nüüd aega 30 päeva, et otsustada, kas pöörduda kohtusse.

"Otsus kujunes niimoodi, et vallavolikogu toetas ettevalmistattud eelnõud ehk siis Enefit Greeni vaiet ei rahuldatud," ütles Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Neeme Suur ERR-ile.

"Edasi peab Enefit Green kaaluma nüüd, mis ta edasi teeb. Kui ta on selle enda jaoks selgeks teinud ja ka omavalitsuse jaoks teada andnud saame liikuda kuhugi suunas edasi," lisas Suur.

Suure söönul on üheks võimaluseks minna edasi kohtuprotsessiga. "Kui Enefit Green on jätkuvalt huvitatud, siis on õigus pöörduda jätkuettepanekutega Lääne-Nigula valla poole. Kuna Enefit Greeni näol on tegemist tõsise energiaettevõttega, siis kõik ettepanekud võetakse kaalumisele," lisas ta.

Suur märkis, et jätkuvalt vajab lahendamist küsimus planeeritavate tuulikute kõrguse üle ja ka vastuolu kohalike arenguhuvide ja kohaliku omavalitsuse huvidega.

"Nad saavad tulla igal hetkel uue taotlusega alustada eriplaneeringut. Sellel hetkel kui nad selle taotlusega tulevad, sel hetkel me ka avaldust kaalume," märkis ta.