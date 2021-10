Enefit Green sai Lääne-Nigula valla vastu tuulepargi asjas kohtuvõidu

Eriplaneeringu menetluse algatas vallavolikogu 2019. aasta oktoobris ning käesoleva aasta jaanuaris, kui volikogu otsustas eriplaneeringu koostamise lõpetada, oli pooleli selle menetluse esimene etapp ehk tuulepargi asukoha eelvaliku tegemine.

Kohus leidis, et isegi juhul kui kohalik omavalitsus leidis, et selliste parameetritega tuuleparki, nagu AS Enefit Green rajada soovis, valla territooriumile rajada ei saa, ei oleks tohtinud eriplaneeringu menetlust lõpetada, vaid oleks pidanud kaaluma võimalust asukohavaliku lähtetingimusi muuta.

"Tulnuks otsida võimalust kavandada tuulepark, mis on arendaja poolt maksimaalselt soovitust väiksem, ent siiski selline, mille rajamisest viimane huvitatud oleks ja mille rajamine samas kahjustaks muid huve vähem," märkis kohus.

Kohus rõhutas ka, et planeeringu koostamisel on juhtiv roll kohalikul omavalitsusel sõltumata sellest, et planeering algatati konkreetse ettevõtja taotlusel ning et ettevõtja planeeringu koostamist rahastab.

Kohtu hinnangul ei võinud kohalik omavalitsus eriplaneeringu menetlust lõpetada pelgalt põhjusel, et AS Enefit Green ei näidanud üles valmidust oma soove vähendada ega avaldanud selgelt, milline on see minimaalne tulemus, millest ta veel huvitatud oleks.

"AS-il Enefit Green ei ole iseenesest õigust nõuda talle meelepärase planeeringulahenduse kehtestamist, küll aga saab ta nõuda, et tema huve mõistlikult kaalutaks ning et juba algatatud menetlust ei lõpetataks meelevaldsetelt ega enneaegselt," leidis kohus. Kohtu hinnangul eriplaneeringu menetluse lõpetamine seekord aga just nii toimus.

Halduskohtu otsuse saab vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus 30 päeva jooksul.