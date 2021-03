Kallas, kes andis eelmisel esmaspäeval koroonaviiruse suhtes positiivse proovi, ei täida haiguse tõttu oma ametiülesandeid alates 17. märtsist. Pühapäevase otsuse kohaselt jääb ta töölt eemale veel vähemalt kolmeks päevaks.

Vastavalt peaministri asendamise järjekorrale täidab Kallase äraolekul valitsusjuhi ülesandeid riigihalduse minister Jaak Aab. Kallas jätkab sel ajal teiste igapäevaste ülesannete täitmist, mis ei nõua tema isiklikku kohalolu või ametlike toimingute tegemist.

Kaja Kallas ütles, et vaatamata sellele, et põeb viiruse kergemat versiooni, jääb ta töölt esialgu eemale.

"Teadvustan endale, et paljud eestimaalased kujundavad ka minu tervisekäitumise põhjal oma suhtumist ja käitumist. Haigus tuleb välja põdeda. Kuigi tahan võimalikult kiiresti täisvõimsusel tööle naasta, on vastutustundlik teha seda siis, kui olen terve. Seega kuni vähemalt kolmapäevani jätkab minu asendamist valitsusjuhi formaalsetes ülesannetes riigihalduse minister Jaak Aab. Valitsus töötab tavapäraselt ning tegeleb edasi sellega, et koroonaviiruse levikule piir panna," lausus Kallas.

Valitsuskommunikatsiooni direktor Eero Raun ütles ERR-ile pühapäeva pärastlõunal, et Kallas alustab esmaspäeval taas tööd peaministrina. Raun märkis, et olukord võib veel enne päeva lõppu muutuda.

Riigikogu eelinfo järgi peaks Kallas esmaspäeval osalema riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil.