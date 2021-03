Piirangute aeg toob inimesed loodusesse liikuma

Kui laupäeval sadas Haapsalus lund, siis pühapäeval oli ilm palju parem. Oli küll veidi tuuline, kuid rahvast oli Paralepa metsas liikumas üsna palju.

Metsas on piisavalt ruumi ja radadel saab hoida ohutut vahemaad. Ilus ilm meelitas loodust nautima nii tervisesportlasi, lemmikloomaga jalutajaid kui ka lihtsalt perega värsket õhku hingama tulnuid.

"Kui me olime nooremad, siis sai siin kehalises kasvatuses käidud. See juurutas Paralepa meile sisse ja see on Haapsalu ääres üks kõige ilusamaid metsi minu arust," ütles Keiu.

Koroonapandeema tõttu seatud piirangud tähendavad, et sporti tuleb nüüd teha rohkem värskes õhus.

"Kolm korda nädalas vast, ja seda mitte lihtsalt jalutamiseks, vaid mul on selleks treeningkepid, millega ma olen see tund või poolteist nagu jõusaalis," rääkis Anneli.

Ülle aga ütles, et tema käib kogu aeg metsas." Juba peaaegu aasta otsa pole trennisaali saanud. Kaks korda nädalas tegime muidu trenni, kuni need 2+2 piirangud tulid, nüüd käime kahekaupa," lausus ta.

Kui Haapsalu külje all Paralepas liikus rahvast üsna palju, siis üksikuid jalutajaid jätkus ka kaugematesse paikadesse, nagu näiteks Haapsalust mõnekümneminutise autosõidu kaugusele jääv Roosta.