Lävepakuküsitlus: Iisraeli järjekordseid valimisi on võitmas Likud

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu parempoolne Likud partei on võitmas neljandaid üldvalimisi kahe aasta jooksul, kuid see ei taga enamust isegi mitte koos liitlaserakondadega, ilmnes teisipäeval lävepakuküsitlustest.

Iisraeli kolme suurema ringhäälingu esialgse prognoosi kohaselt saab Likud 120-liikmelises Knessetis 31 kuni 33 kohta, edestades pikalt lähimat rivaali, tsentristlikku Yesh Atidit, millele ennustatakse 16-18 kohta.

Kui Likudi kohtadele lisada sellega liidus olevate parempoolsete religioossete parteide omad, siis tähendab see koalitsioonile 53-54 kohta, Netanyahu-vastasele opositsioonile aga 59 kohta.

Netanyahu ainus variant elujõulise paremkoalitsiooni loomiseks eeldaks kokkulepet temast eemaldanud endise protežee Naftali Bennettiga, kes ei ole välistanud ühinemist peaministrit vastustava blokiga.

12 aastat järjest võimul olnud Netanyahu on Iisraeli pikaaegseim peaminister ja esimene, kellele on ametis olles esitatud ametlik süüdistus korruptsioonis, mida ta ise eitab.

71-aastane valitsusjuht tõstis oma kampaanias esile maailma edukaimat koroonaviiruse vastase vaktsineerimise kampaaniat ja ajaloolisi kokkuleppeid suhete normaliseerimiseks nelja Araabia riigiga.

Kuigi Netanyahu on juba kuulutanud "parempoolsete suurt võitu", märkis opositsioonilise Yesh Atidi esimees Yair Lapid, et Netanyahu-vastasel blokil on olemas kõik võimalused enamus kokku saada.

"Praegusel hetkel ei ole Netanyahul 61 kohta," lausus endine uudisteankur. "Ma olen alustanud osaga "muutuste blokist" täna õhtul kõnelusi.

"Me teeme kõik tervemõistusliku valitsuse moodustamiseks Iisraelis," lausus ta oma poolehoidjaile.

Valimisaktiivsus oli paar tundi enne valimisjaoskondade sulgemist 60,9 protsenti ehk mulluste valimistega võrreldes ligi viis protsendipunkti vähem.