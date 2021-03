Analüütik: Iisraeli aitaks tupikust välja valimissüsteemi reform

Iisrael on pärast neljandaid valimisi kahe aasta jooksul endiselt poliitilises patiseisus, milles tegusa valitsuse kokkupanek on keeruline ja mis võib viia järjekordsete valimisteni. Analüütik Gideon Rahat leiab, et tupikust aitaks pääseda valimissüsteemi reform, mis paneks poliitikuid senisest enam konsensust otsima.

Valimistejärgsel hommikul tuli Iisraeli kodanikel tõdeda, et palju ei ole muutunud, vahendas "Välisilm".

"Tulemused ei ole veel selged. Aga on selge, et demokraatia toimib ja me ei ole veel suutnud välja mõelda, kuidas lõpetada patiseis nende vahel, kes soovivad Bibi Netanyahu jätkamist peaministrina ja kes seda ei soovi," rääkis Howard Markose.

"Ma arvan, et see on väga suur pettumus ja me peame seda ikka ja jälle tegema. Me oleme väga pettunud, me tahtsime muutust, praegu seda ei ole," ütles Adiella.

Peaminister Benjamin Netanyahu Likudi partei kogus valimistel küll enim hääli ja 30 kohta 120-liikmelises parlamendis, ometi jääb tal koos oma liitlastega parlamendienamus saavutamata. Samuti ei ole lihtsat teed enamuseni vastasliidul. Knessetisse pääses kokku lausa 13 parteid ja mõistagi seinast seina vaadetega.

"See on tõepoolest ühiskonna peegeldus. Teisalt näitab see seda, et proportsionaalne valimissüsteem, mis käsitleb kogu riiki ühtse piirkonnana, peegeldab seda liiga palju. See ei premeeri poliitikuid ega valijaid konsensuse otsimise eest. Võib olla nii, et praeguse ühiskonna ja selle lõhenemise juures on võimalik probleemi lahendada preemiate pakkumisega ja valimissüsteemi reformimisega nii, et see paneks poliitikuid ja valijaid oma käitumist muutma," arutles mõttekoja Iisraeli Demokraatia Instituut analüütik Gideon Rahat.

Eemalt vaadates tundub üllatav, et maailma ühe edukaima vaktsineerimiskampaania ajal peaminister olnud Netanyahu valimisi ülekaalukalt ei võida. Samas näevad Iisraeli valijaid selle juures mitmeid probleeme, ei pea vaktsineerimist kuidagi peaministri teeneks või veelgi enam, ütlevad, et edu taga on hoopis varasemate sotsialistlike valitsuste töö tervishoiuvõrgustiku loomisel.

Netanyahu vastased rõhusid tema eksimustele ja kohtus olevale korruptsioonisüüdistusele.

Igal juhul näib Iisraeli poliitika suuresti keerlevat Benjamin Netanyahu ümber ja mitmed liidud on võimalikud või välistatud tema tõttu. Ajaleht Haaretz võrdles teda ühes oma kommentaaris Suessi kanalit blokeeriva hiigellaevaga.

"On tõsi, et tegu on isikustatud poliitikaga, aga Netanyahu ei ole üksnes Netanyahu. Ta on visioon populistlikust demokraatiast, kus enamuse hääl on kõvem ja olulisem kui tasakaalustatud süsteem liberaalses demokraatias meedia, kohtute ja süüdistajatega ja nii edasi. Teiseks on Netanyahu selges koalitsioonis religioossete jõududega, traditsioonilisemate ja konservatiivsemate vaadetega jõududega. Nii et Netanyahu on pakett või isegi ideoloogiline pakett," ütles Rahat.

"Riik vajab stabiilset valitsust, mitte nõrka valitsust, mis põhineb isiklikel kõrvalelükkamistel ja ambitsioonidel. Vaja on stabiilset valitsust Iisraelile," on Netanyahu ise öelnud.

"Meil on kas suur tulevik või pimeduse, diskrimineerimise ja homofoobia valitsus, mis võtab tööinimestelt raha ära," sõnas Yesh Atid partei juht Yair Lapid.

Valimised andsid Netanyahu Likudile ja tema liitlastele Knessetis 52 häält ning vastasliidule 57. Lisahäälte juurdevõitmine enamuse ehk 61-ni jõudmiseks meenutab kübaratrikki ja tähendaks näiteks ultraortodokssete juutide ja araablaste ühendust.

"See kõik on lõpuks küsimus Netanyahust. Kuni tema seal on, püüab ta moodustada valitsust, kutsudes sinna inimesi oma vastaste seast või end mitte sidunud inimeste hulgast, näiteks moslemite liikumine. Aga kui ta püüab moslemeid enda poole võita, siis ta kaotab oma paremäärmuslastest toetajaid, nii et see on väga keeruline. Teisalt, Netanyahu vastases liidus on koos antisionistid ja ultrasionistid, nii et see on üks suur segadus," selgitas Rahat.

Analüütiku sõnul võib vastasliidu kokkulepe sündida konkreetsete teemadega või ekspertide valitsusega piirdudes. Tema prognoos on aga, et Iisrael tüürib järjekordsete valimiste suunas ja kõik jätkub uuel ringil.