Liimets: Blinken kinnitas USA jätkuvat panustamist meie regiooni julgeolekusse

Kolmapäeval lõppes Brüsselis kahepäevane NATO välisministrite kohtumine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul räägiti NATO Venemaa-suunalisest poliitikast. Selle käigus tõdeti, et Venemaa agressiivne hoiak oma naabrite suhtes teeb endiselt muret ning seepärast käsitleb NATO teda ka ohuna.

Kohtumise käigus kohtus Eesti välisminister Eva-Maria Liimets üheskoos Balti kolleegidega ka USA välisministri Antony Blinkeniga.

"Välisminister Blinken kinnitas, et USA jätkab pühendunult panustamist meie regiooni julgeolekusse ja samuti on nad äärmiselt pühendunud, et panustada NATO tulevikku, et NATO oleks edasi ka tugev ja tegeleks nii seniste ohtudega kui ka tuleviku ohtudega," rääkis Liimets.

"Lisaks käsitlesime mitmeid teisi teemasid, seejuures arutasime Venemaaga suhteid, ka Hiinaga suhteid ja meie jaoks ka väga olulisena koostööd kolme mere initsiatiivi raamistikus," lisas ta.