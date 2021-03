Biden rõhutas demokraatiate koostöö tähtsust, hoiatas Hiinat

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden kinnitas neljapäeval oma pühendumust koostööle demokraatlike riikidega ning tunnistas, et USA ja Hiina vahel on oodata tugevat konkurentsi.

Biden ütles oma videokõnes Euroopa Liidu riikide liidritele Euroopa Ülemkogul, et USA ja EL peavad kindlustama selle, et "demokraatiad, mitte aga autokraatiad kehtestavad liikluseeskirjad", öeldakse Valge Maja avalduses.

Varasemalt oli Brüsselis visiidil viibinud USA välisminister Antony Blinken neljapäeval kinnitanud, et tuli Euroopasse ühe eesmärgiga - kinnitada Ühendriikide pühendumist "elustada meie liitlassuhted ja partnerlus". Biden rõhutas, et koostöö Euroopa liitlastega on tähtsam kui kunagi varem lähiajaloos ning USA suhted NATO ja Euroopa Liiduga üliolulised eesseisvate väljakutsete lahendamisel.

Biden: Hiinaga ei otsita vastasseisu

USA president ütles neljapäeval oma esimesel pressikonverentsil pärast ametisseastumist, et Ühendriigid ei otsi Hiinaga vastasseisu, kuid konkureerivate suurriikide vahel jätkub ilmselt tihe konkurents.

Biden nimetas samas Hiina liidrit Xi Jinpingi autokraadiks, kelle kehas pole isegi väikest demokraatlikku luud.

"Ma ütlesin talle mitu korda isiklikult, et me ei otsi vastandumist, kuigi teame, et tuleb tugev konkurents," sõnas president.

Välisminister Antony Blinken ütles päev varem, et Biden ei kavatse Washingtoni liitlasi survestada valima, kas eelistada suhteid USA või Hiinaga.

"Ühendriigid ei taha oma liitlasi survestada "meie-nemad" valikule Hiina osas," ütles minister NATO peakorteris Brüsselis.

Blinken kordas siiski USA seisukohta, mille järgi ohustab Hiina käitumine kollektiivset julgeolekut ja heaolu. Blinkeni sõnul tahab Washington partneritega koostööd teha selle nimel, et kõrvaldada lüngad tehnoloogia ja taristu alal, mida Hiina surve avaldamiseks kasutab.

"Teame, et meie liitlastel on Hiinaga keerukad suhted, mis alati ei ühti meie omadega ideaalselt. Kuid me peame nende väljakutsetega koos toime tulema," sõnas Blinken.

Biden hoiatas Põhja-Koread

Biden hoiatas neljapäeval Põhja-Korea võime olukorra pingestamise eest pärast seda, kui Pyongyang tulistas Jaapani merre ilmselt kaks ballistilist raketti.

Biden märkis, et Ameerika Ühendriigid vastavad provokatsioonidele kohaselt.

Tuumarelvastatud Põhja-Korea on juba pikemat aega kasutanud raketikatsetusi oma eesmärkide edendamiseks.

"USA arutab seda meie partnerite ja liitlastega. Kui Põhja-Korea otsustab olukorda pingestada, siis me reageerime kohaselt," rääkis president.

"Olen valmis ka mingit liiki diplomaatiaks, kuid see peab sõltuma denukleariseerimise lõpptulemusest," lisas riigipea.

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teatas reedel, et päev varem katsetati uut tüüpi juhitavat mürsku. Tulistamist juhendas kõrge riigiametnik Ri Pyong-chol.

KCNA info kohaselt oli katsetus edukas ja väga oluline riigi sõjalise jõu tugevdamisel.

Põhja-Korea tulistas neljapäeva varahommikul välja kaks esialgu veel tuvastamata mürsku, kuid kõige tõenäolisemalt on tegemist esimese ballistiliste rakettide katsetusega USA presidendi Joe Bideni ametiajal, on teatanud Lõuna-Korea armee ülemjuhatus.

Sõjaväe andmetel tulistati arvatavad ballistilised raketid varahommikul Jaapani merre. Ülemjuhatuse teatel ollakse tihedas koostöös Ühendriikidega ja olukorda jälgitakse suure tähelepanuga. Jaapani peaminister Yoshihide Suga ütles samuti, et välja tulistati kaks ballistilist raketti.

Biden: sõdurite Afganistanist naasmise tähtaja täitmine on keeruline

USA sõdurite Afganistanist tagasitoomise 1. mai tähtajast on keeruline kinni pidada, ütles Biden neljapäeval.

"Tähtajast on raske kinni pidada taktikalistel põhjustel. Sõdurite tagasitoomine on raske," ütles Biden oma esimesel pressikonverentsil pärast ametisse asumist 20. jaanuaril.

"Me lahkume, küsimus on selles, millal me lahkume," ütles riigipea.

Kui temalt küsiti, kas USA sõdurid võivad olla Afganistanis ka 2022. aastal, ütles Biden: "Me seda ette ei kujuta."

Biden toonitas, et vägede väljatoomise osas lepitakse kokku NATO liitlastega.

USA välisminister Antony Blinken lubas jagada teisipäeval Brüsselis NATO kolleegidega kohtudes Washingtoni esialgseid mõtteid vägede Afganistanist välja viimise kohta, mille tähtaeg ähvardavalt läheneb. Liitlased ootavad nüüd murelikult, kas Biden otsustab tähtajast kinni pidada.

Blinkeni sõnul asja alles kaalutakse.

"Meil on Ühendriikides asja läbivaatamine käimas. Ma tahan täna siin jagada mõningaid meie esialgseid mõtteid NATO liitlastega," ütles ta sissejuhatuses kõnelustele alliansi peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

"Aga mis on ehk tähtsamgi: ma olen siin, et kuulata ja konsulteerida, sest seda ju liitlased teevad," sõnas Blinken.

200 miljonit vaktsiinisüsti

Presidendi sõnul on USA koroonapandeemia tõrjumises heas hoos ja tema ametisoleku esimese saja päeva jooksul ilmselt ületatakse 200 miljoni vaktsiinidoosi piir.

"Ma tean, et see on ambitsioonikas ja kaks korda suurem, kui meie algne eesmärk. Ükski teine riik pole sellele isegi lähedale jõudnud, kuid arvan, et saame sellega hakkama," ütles Biden.

Bideni sõnul on ühtlasi sada miljonit ameeriklast saanud kätte lubatud koroonatoetuse ehk 1400 dollarit. "Tõeline raha inimeste taskus. See on koheselt abiks ja miljonid teised saavad oma raha samuti varsti kätte," lubas Biden.

Valge Maja andmetel on järgmisel nädalal kavas jaotada riigis laiali 27 miljonit doosi koroonavaktsiini, mis on üle kolme korra rohkem kui Bideni ametisseastumise ajal kahe kuu eest.

Koroonaviiruse vastast tegevust koordineeriv Jeff Zients teavitas teisipäeval kubernere, et tuleval nädalal tarnitakse osariikidesse 23 miljonit annust Pfizeri ja Moderna vaktsiini ning umbes neli miljonit annust Johnson & Johnsonit, mis vajab vaid üht kaitsesüsti.

Administratsioon loodab järgnevatel nädalatel vaktsiinitarnete kasvu. Samal ajal on osariigid lõdvemaks muutmas ka kaitsesüstiks kvalifitseerumise kriteeriume. Biden loodab mai lõpuks piisavalt vaktsiini kõigi täiskasvanute immuniseerimiseks.

Biden lubas lõunapiiril olukorda parandada

Biden ütles, et USA lõunapiiri migrandiprobleemides pole midagi uut, kuid tema administratsiooni poliitika on siiski tunduvalt humaansem, kui eelkäija Donald Trumpi oma.

"Ma ei lase lastel piiril nälgida," lubas riigipea.

Biden rõhutas demokraatiate koostöö tähtsust, hoiatas Hiinat

USA lõunapiiril on viimastel kuudel tekkinud selge rändekriis, kuna sajad tuhanded ebaseaduslikud sisserändajad on saanud aru, et erinevalt Trumpi administratsioonist laseb uus valitsus neid USA-sse jääda.

Biden kinnitas ühtlasi, et ajakirjanikel lubatakse külastada piiril asuvaid migratsioonikeskusi. See on olnud nädalaid asi, mida tema administratsioon pole lubanud.

USA piiriametnike andmetel tabati ebaseaduslikult piiriületuskatselt üksnes veebruaris 100 000 inimest.

Bideni sõnul kandideerib ta tõenäoliselt teiseks ametiajaks

Biden ütles pressikonverentsil, et kandideerib tõenäoliselt teiseks ametiajaks 2024. aastal.

Biden lisas, et kandideerib ka siis koos asepresident Kamala Harrisega.

"See on mul plaanis. Ma loodan seda teha. Kuid ma usun saatusesse ja ei tee nii pika aja peale ette täpsemaid plaane," lisas Biden.