Galerii ja video: valitsusliikmed käisid vaktsineerimas

Neljapäeval said vaktsiinisüsti tervise- ja tööminister Tanel Kiik, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, riigihalduse minister Jaak Aab, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, siseminister Kristian Jaani ja välisminister Eva-Maria Liimets.

Esimestena olid vaktsineerimas kohal Aab ja Riisalo.

"Ma tean, et mõned kolleegid on juba vaktsineeritud. Erinevatel põhjustel, meditsiinilistel põhjustel võib-olla ka. Aga me ei ole arutanud, kes täna siia tuleb või kuidagi teistmoodi asja lahendab," rääkis Riisalo.

"Ma tuletan meelde, et me oleme pea kolmas või neljas nädal järjest kaugtööl. Ja osad kolleegid ei viibigi Tallinnas ja siis nad konsulteerivad oma perearstiga, kuidas ja millal nad saavad vaktsineerima," ütles Aab.

Peagi jõudsid kohale ka Kiik ja Jaani. Ministrid rääkisid, et tahavad jääda terveks, kaitsta oma lähedasi ja eakaid vanemaid, aga näidata ka eeskuju.

"On antud kellaajad. Natuke varem paluti kohal olla nagu ikka, et saab siin vajalikud dokumendid ette näidata ja ennast valmis seada," selgitas Kiik.

Vaktsineerima tulnutelt küsiti tervise kohta ja räägiti võimalikest kõrvalnähtudest. ja siis oli kõigil järjest vaktsiini aeg käes.

"Ma ütleks, et karta pole midagi. Kui olete elus kunagi süsti saanud, mida ma usun, et enamik inimesi on, siis seal ei ole mitte mingit asja teisiti," ütles Sutt.

"Kui õnnestub vaktsiini abil ennetada enda haigeks jäämist ja haiguse levikut riigis, siis pean seda oluliseks ja siin olen," ütles Liimets.

"Mina olen alati, kui on võimalus erinevaid vaktsiine saada, eriti gripivaktsiini, seda võimalust kasutanud," ütles Jaani.

"Mina arvan, et nad olid samasugused patsiendid nagu kõik teised. Vahet olulist ei olnud," ütles infektsioonikontrolli arst Aino Rõõm.

Teise doosi AstraZenecat saavad ministrid juunis.

Valitsuse pressiesindaja sõnul on siiani vaktsineeritud kümme valitsuse liiget ning vähemalt ühe ministri vaktsineerimine on kavas veel sel nädalal. Peaministrit Kaja Kallast, kes on koroonaviirusest taastunud, tervislikel põhjustel praegu ei vaktsineeritud.

Valitsuse liikmed saavad soovi korral lasta end vaktsineerida ka perearsti juures.