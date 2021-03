EL-is toodetud koroonavaktsiinidest on eksporditud 77 miljonit doosi

Euroopa Liidus toodetud koroonavaktsiinidest on 88 miljonit läinud liikmesriikidele, eksporditud on 77 miljonit.

Viimaste päevade vaimus tõi neljapäevgi juurde infot Euroopa Liidu koroonavaktsiini ekspordi kohta. Liidus toodetud vaktsiinidest on 88 miljonit läinud liikmesriikidele ning eksporditud 77 miljonit, nendest 21 miljonit Suurbritanniasse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seetõttu olid ka Ülemkogule kogunenud Euroopa Liidu juhid üsna sõnakad.

"Peab olema proportsionaalsus ja vastastikkus. Seepärast olen veendunud, et Euroopa Komisjoni ettepanekud on õiges suunas. Me ei saa lubada raisku minna ühelgi vaktsiinidoosil või saata vaktsiine riikidele, mis neid ei vaja või vajavad äri

ajamiseks. See pole õige viis vaktsiinide kasutamiseks," ütles Euroopa Parlamendi president David Sassoli.

Ka liidrid peavad rääkima koroonavaktsiini jaotusest, sest endiselt pole üksmeelt, kuidas jaotada Pfizerilt lisaks ostetud kümmet miljonit vaktsiinidoosi teises kvartalis. Suur osa liikmesriike sooviks võrdset jaotust elanike arvu kohta, Austria koos mitme teise riigiga pigem senise ebavõrdsuse tasandamist.

"Sõna solidaarsus kasutatakse Euroopa Liidus tihti ning on soov kanda hoolt kogu maailma eest. Kui liikmesriikidel on märkimisväärselt vähem vaktsiine kui teistel, siis on see suur asi Euroopa jaoks. Läheksin isegi nii kaugele, et kui lahendust ei leita, siis võib see kahjustada Euroopa Liitu nii, nagu me pole seda ammu näinud," ütles Austria kantsler Sebastian Kurz.

Lisaks koroonavaktsiinidele räägitakse Ülemkogul ka sertifikaatidest, mis nende manustamisega kaasnema peaksid. Kokkulepe tuleb leida nende kasutusalas ning vaktsiinides, mida ametlikult aktsepteeritaks.

Pandeemia kõrval räägivad riigijuhid ka suhetest Türgi ja Venemaaga ning peetakse ka videokõne Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideniga.

Märtsi lõpuks peaks EL-i riigid saamma 100 miljonit doosi

Praegu teadaolevalt peaks Euroopa Liidu riigid tootjatelt selle kuu lõpuks saama 100 miljonit doosi vaktsiini, millest 66 miljonit on Biontech/Pfizerilt, kümme miljonit Modernalt ja 30 AstraZenecalt. Seejuures lubas AstraZeneca algselt 90 miljonit doosi rohkem.

Aprillist juunini peaks Euroopa Liidu riikidele veel saabuma 360 miljonit doosi: 200 Biontech/Pfizerit, 55 miljonit Johnson & Johnsonit, 35 miljonit Modernat ja 70 miljonit AstraZenecat. Seejuures tuleb ka teises kvartalis AstraZenecat märgatavalt vähem - 180 miljoni asemel 70 miljonit.

Selle nädala lõpuks on Euroopa Liidu liikmesriigid saanud 88 miljonit doosi vaktsiini. Nüüdseks on süstitud 62 miljonit doosi.

Euroopa Liidust on möödunud aasta detsembrist tänaseni eksporditud umbes 77 miljonit vaktsiinidoosi ehk rohkem kui Euroopa Liidus seni süstitud. Suurimad vaktsiinikogused on läinud Suurbritanniasse - koguni 21 miljonit doosi ehk kaks kolmandikku seal süstitust. Eksporditud on ka Kanadasse, Jaapanisse, Mehhikosse ja USA-sse. Seejuures ei ole USA ja Suurbritannia oma riigi piires toodetud vaktsiine maalt välja lubanud.